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Fenerbahçe Opet için İtalya'dan Paola Egonu iddiası!

Voleybol Sultanlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden VakıfBank, sezon başında kadrosuna kattığı Paola Egonu ile yolları ayırmayı planlarken, İtalyan yıldız için Fenerbahçe Opet'in devreye girdiği iddia edildi. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Egonu transferi için iki takımla yarışıyor.

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  • Fenerbahçe Opet için İtalya'dan Paola Egonu iddiası!

    Voleybol Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank'ın sezon başında büyük ses getiren Paola Egonu transferi şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. 
  • Fenerbahçe Opet için İtalya'dan Paola Egonu iddiası!

    Sarı-siyahlıların İtalyan yıldızla yolları ayırmayı planladığı ve yerine Eczacıbaşı'nın Sırp yıldızı Tijana Boskovic'i kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor. 
  • Fenerbahçe Opet için İtalya'dan Paola Egonu iddiası!

    VakıfBank'tan ayrılması beklenen Egonu'ya ise Fenerbahçe Opet'in talip olduğu öne sürüldü. 
  • Fenerbahçe Opet için İtalya'dan Paola Egonu iddiası!

    İtalyan haber portalı II Veggente'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler Egonu için çalışmalara başlarken, bu transferde iki takımla çekiştiği belirtildi.
  • Fenerbahçe Opet için İtalya'dan Paola Egonu iddiası!

    İtalyan ekipleri Pallavolo Scandicci ve Vero Volley Milano'nun Paola Egonu'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Egonu'nun, eski hocası Massimo Barboli'nin çalıştırdığı  Pallavolo Scandicci'yi sıcak bakabileceği belirtiliyor. 
  • Fenerbahçe Opet için İtalya'dan Paola Egonu iddiası!

    Vero Volley'in ise İtalyan oyuncuya Fenerbahçe Opet ve Pallavolo Scandicci gibi yüksek bir teklif sunmasının beklenmediği ancak Egonu'nun modaya olan düşkünlüğünün avantajından yararlanmak istediği öne sürüldü. 
  • Fenerbahçe Opet için İtalya'dan Paola Egonu iddiası!

    İtalyan oyuncunun Vero Volley Milano'ya transferinde moda devi Armani'nin avantaj sağlayabileceği kaydedildi.

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