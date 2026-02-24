Canlı
        Fenerbahçe Opet, Spar Girona'ya konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, Spar Girona'ya konuk oluyor

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague yarı final play-in ikinci maçında yarın İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak.

        Fenerbahçe Opet, İspanya'da galibiyet arıyor!

        FIBA EuroLeague yarı final play-in ikinci maçında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, yarın İspanyol ekibi Spar Girona ile deplasmanda karşılaşacak.

        Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

        İlk maçta rakibini 87-69 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmayı da kazanması durumunda seriyi 2-0'a taşıyacak ve turu geçen taraf olacak.

        Eşleşmede iki galibiyete ulaşan ekip, Altılı Final'e yarı finalden, mağlup ekipler ise çeyrek finalden dahil olacak.

        İspanyol temsilcisinin yarın oynanacak müsabakayı kazanması durumunda üçüncü maç, 3 Mart Salı günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

