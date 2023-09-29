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Fenerbahçe - Rams Başakşehir maçının öne çıkan notları Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek bu sezonki galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Rakibini Djiku, Duarte (Kendi kalesine) ve Szymanski'nin (2) golleriyle deviren sarı-lacivertliler sezona damga vuran istatistiklere imza attı. İşte detaylar Habertürk Giriş: 29.09.2023 - 10:43 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:43 facebook

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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 13. resmi maçını da kazanmayı bildi.

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Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapattı. Ligde sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü. İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.