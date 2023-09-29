Fenerbahçe - Rams Başakşehir maçının öne çıkan notları
Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek bu sezonki galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Rakibini Djiku, Duarte (Kendi kalesine) ve Szymanski'nin (2) golleriyle deviren sarı-lacivertliler sezona damga vuran istatistiklere imza attı. İşte detaylar
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 13. resmi maçını da kazanmayı bildi.
Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapattı. Ligde sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü. İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.
GECEYE DAMGA VURAN İSTATİSTİKLER
• Bu sezon Trendyol Süper Lig'de en fazla şut çeken (96), gol beklentisine giren (13.61 xG), rakip ceza sahasında topla buluşan (192) ve net gol pozisyonu yaratan (28) takım Fenerbahçe.
• Fenerbahçe, Ekim 2017'den (2 gol vs Yeni Malatyaspor; Ozan Tufan & Giuliano) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 10 dakikasında iki gol attı.
• Rams Başakşehir'i 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bu rekabetteki en farklı galibiyetini aldı (31 maç).
• Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde üçüncü kez bir sezonda çıktığı ilk altı maçtan galip ayrıldı (2023/24, 2009/10 & 1964/65).
• Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'den daha fazla maçta açılış golünü atan bir takım bulunmuyor (5 maç; Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray & Kayserispor).
• Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında Fenerbahçe'den daha fazla gol atan bir takım bulunmuyor (7; Trabzonspor, Galatasaray & Yukatel Adana Demirspor).
• Başakşehir, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını isabetli şut çekemeden tamamladı (vs Fenerbahçe).
• Ağustos 2022'den (Strasbourg formasıyla) bu yana ilk lig golünü Rams Başakşehir ağlarına gönderen Alexander Djiku, bu sezon Süper Lig'deki ilk isabetli şutunu gole çevirdi.
• Bu sezon Süper Lig'de Sebastian Szymanski'den (5; 4 gol & 1 asist) daha fazla gole katkıda bulunan tek Fenerbahçe oyuncusu Edin Dzeko (6).