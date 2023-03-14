Fenerbahçe-Sevilla maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadelede biletlerin genel satışa çıkacağı tarih netlik kazandı. Peki, "Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, biletler ne kadar, Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...