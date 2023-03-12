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Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile karşı karşı karşıya gelecek. Sevilla karşısında İspanya'da oynanan ilk maçta 2-0 mağlup olan sarı lacivertliler, rövanş maçında taraftarı önünde çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Karşılaşmaya sayılı günler kalırken, Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündeme geldi. İşte Fenerbahçe nasıl tur atlar sorusunun yanıtı...

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  • Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Fenerbahçe nasıl tur atlar?

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı kapsamında İspanyol ekibi Sevilla'yı ağırlayacak Fenerbahçe çeyrek final biletini kapmak için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkacağı tarih ve bilet fiyatları taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Fenerbahçe nasıl tur atlar?" İşte Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
  • Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Fenerbahçe nasıl tur atlar?

    FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

    Temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için İspanyol ekibi Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

    Deplasman golü uygulamasının kaldırılması nedeniyle sarı lacivertli ekibimiz, rakibini 2 farklı mağlup etmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
  • Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Fenerbahçe nasıl tur atlar?

    FENERBAHÇE SEVILLA RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

    İki takım arasındaki son 16 turu rövanş maçı 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20:45'de oynanacak.

    Mücadele dijital medya platformu Exxen'den yayınlanacak.
  • Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Fenerbahçe nasıl tur atlar?

    FENERBAHÇE SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerahçe Sevilla maçı dijital medya platformu Exxen'den yayınlanacak.
  • Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Fenerbahçe nasıl tur atlar?

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

    Altay; Osayi, Samet, Szalai, Ferdi Kadıoğlu; Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi; King, Valencia
  • Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Fenerbahçe nasıl tur atlar?

    FENERBAHÇE'NİN OLASI ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ Mİ?

    Temsilcimizin Sevilla'yı elemesi halindeki rakibi belli değil. Sarı lacivertliler, Sevilla'yı elerse bir sonraki kura çekiminde hem çeyrek final hem de yarı finaldeki muhtemel rakibi açıklanacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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