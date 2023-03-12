UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı kapsamında İspanyol ekibi Sevilla'yı ağırlayacak Fenerbahçe çeyrek final biletini kapmak için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkacağı tarih ve bilet fiyatları taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Fenerbahçe nasıl tur atlar?" İşte Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı öncesinde öne çıkan detaylar...