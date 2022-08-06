Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi hayaline 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenerek veda eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. elemesinde bugün Slovacko karşısına avantajlı bir sonuç elde etmek için çıkacak. Fenerbahçe, Slovacko müsabakasında 10 futbolcusunu listeye dahil etmedi. Öte yandan 3 ismin sakatlığı bulunuyor. Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar ve Jesus'un muhtemel 11'i

ABONE OL
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak.
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalmıştı.
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

    Sakatlığı süren kaleci Altay, eldivenlerini kariyerinde ilk kez Avrupa sınavına çıkacak 19 yaşındaki Ertuğrul Çetin'e bırakacak. 16 yaşındaki Furkan Onur Akyüz de ilk kez bir Avrupa mücadelesinde yedek kulübesinde yer alacak. Sakat Mert Hakan ile kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek takımda yok.
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    10 KİSİM KADRODA YOK

    Fenerbahçe, Slovacko müsabakasında 10 futbolcusunu listeye dahil etmedi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sangare, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro kadroda yer almadı. 
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    Bu oyuncuların yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedi. Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    JESUS'UN MUHTEMEL 11'İ

    Ertuğrul
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    Osayi
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    Szalai
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    Luan Peres
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    Ferdi
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    Arao
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    Bruma
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    Crespo
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    Rossi
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    King
  • Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı Exxen kesintisiz HD canlı izle

    Valencia

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • BEKİR 2 gün önce bruma bu sene takımı rehin aldı
    CEVAPLA

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.