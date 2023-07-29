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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Tüm kupalara adayız - Fenerbahçe haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Tüm kupalara adayız

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu temmuz ayı toplantısında, 40. yıl üyelik plaketini başkan Ali Koç'tan aldı. Kartal, burada yaptığı açıklamada, "Bu sezon da Allah'ın izniyle ben ve oyuncularım gece-gündüz çalışıyoruz. Tüm kupalara adayız" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:14
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        "Tüm kupalara adayız"
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        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenleniyor. Toplantıda Fenerbahçe kongre üyeliğinde 40, 50 ve 60. yılını dolduran üyelere plaketleri Başkan Ali Koç tarafından takdim edildi.

        Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na ailesiyle birlikte katılan Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Kartal, 40. yıl plaketini Başkan Ali Koç'un elinden aldı.

        "BİRBİRİMİZE SARILMALIYIZ"

        Fenerbahçe'ye dair anılarını kongre üyeleriyle paylaşan Kartal, camiaya birlik mesajı vererek, “Biz Fenerbahçe ailesi olarak birlik olduğumuz zaman bütün dünyaya mesaj verdik. Bizi yıkamadılar, bizi bölemediler ama biz birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu kulübün neler yapabileceğini herkese gösterdik. Bu sezon da Allah’ın izniyle ben ve oyuncularım gece-gündüz çalışıyoruz. Bütün kupalara adayız. Geçmişteki kırgınlıkları, küskünlükleri kenara bırakarak birbirimize sarılmalıyız, çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çubukluyu giyen en iyi oyuncudur, çubukluyu giyerek sahaya çıkan en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layıktır" ifadelerini kullandı.

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