Fenerbahçe, Thomas Partey için fırsat kolluyor!
Orta saha hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Thomas Partey'i gündemine aldı. İşte detaylar...
Yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya tecrübeli ve çok yönlü bir oyuncu kazandırmak için arayışlarını sürdürüyor .
Sarı-lacivertlilerin yakın takibe aldığı isimlerin başında ise Arsenal forması giyen Thomas Partey geliyor. 32 yaşındaki Ganalı yıldızın İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi haziran sonunda sona eriyor.
Arsenal ile yapılan sözleşme görüşmelerinde henüz somut bir ilerleme kaydedilmemesi, Fenerbahçe cephesinde süreci avantaja çevirme ihtimalini doğurdu.
Kariyerinde Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Partey, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde sergilediği istikrarlı performansla tanınıyor.
Bu sezon Arsenal formasıyla 35 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli orta saha, 4 gol ve 2 asistlik katkı sundu.
2020 yılında 50 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig’e transfer olan Partey, İngiltere’deki yıllarında savunma direnci, top kapma becerisi ve oyunu yönlendirme özellikleriyle öne çıktı.