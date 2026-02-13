Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için Trabzon'a geldi.
Giriş: 13.02.2026 - 19:29 Güncelleme: 13.02.2026 - 19:29
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon’a geldi.
Özel uçak ile Trabzon Havalimanı’na gelen sarı-lacivertli kafile, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Daha sonra Fenerbahçe güvenlik önlemleriyle beraber otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ