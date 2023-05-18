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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasının kapanışı dev bir maça sahne olacak. Zirve takibi yapan Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 100. kez karşı karşıya gelecek. Ligde 68 puanı bulunan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gerisinde maç eksiği ile 3. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 48 puanla 8. sırada yer alıyor. Dev karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve mücadeleye dair detaylar haberimizde...

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AA / HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Trabzonspor'u ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? 
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    EKSİKLER

    Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Stefano Denswil, Yusuf Yazıcı ve Anastasios Bakasetas maç kadrosuna alınmadı.
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İŞTE JESUS'UN 11'İ
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İrfan Can Eğribayat
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ferdi Kadıoğlu
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Samet Akaydin
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Luan Peres
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Attila Szalai
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Willian Arao
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Miha Zajc
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Arda Güler
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Diego Rossi
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Michy Batshuayi
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Enner Valencia
  • Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    TRABZONSPOR'UN 11'İ:

    Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Siopis, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok

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