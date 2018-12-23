Spor Toto Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren ve küme düşme hattında yer alan Fenerbahçe'de devre arası transferleri için gaza basılırken, ilk olarak Türkiye'den transferlerin bir an önce bitirilmesi için çaba sarfediliyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Devre arasında en az 3 transfer yapacak olan Sarı-Lacivertliler'de kanat oyuncusu için favori isim ise Sivasspor'un parlayan yıldızı Emre Kılınç. 24 yaşındaki oyuncu için girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, 2.5 milyon Euro olan serbest kalma bedelini aşağıya çekmek için Kırmızı-Beyazlı yönetime takas teklifi de yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertliler, bu konuda Sivasspor'a Aatif, Dirar, Ozan isimlerini sunarken, Sivasspor'un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Fenerbahçe, Sivasspor'un bu teklife yanaşmaması durumunda ise direkt serbest kalma bedelini ödeyebilir.

Ersun Yanal'ın orta sahayı toparlamak adına istediği bir başka isim olan Kucka için de hem oyuncuyla hem de Trabzonspor kulübüyle temaslar sürüyor. Eski Milanlı oyuncuyu tamamen gözden çıkaran Trabzonspor bu yüzden Fenerbahçe'nin oyuncuya ilgisine pozitif bakıyor. Fenerbahçe'de özellikle bu iki transfer ikinci dönem kamp çalışmalarına yetiştirilmeye çalışılıyor.

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