Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Tete derbisi!

Adı Fenerbahçe ile anılan Tete'nin transferinde Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Goal Brezilya'dan Raisa Simplicio'nun haberine göre; Brezilyalı futbolcu, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde ileri bir düzeye geldi.

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Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan sağ kanat hücumcusunun, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü.