        Fenerbahçe ve Galatasaray, kombine fiyatlarında Avrupa'nın zirvesinde

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezonki en pahalı kombine bilet fiyatları, Avrupa'nın tüm kulüplerini geride bırakarak zirvede yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 11:15 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:15
        Kombine fiyatlarında Avrupa'nın zirvesindeler!
        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sunarken Fenerbahçe ve Galatasaray, en pahalı kombine bilet fiyatında Avrupa'nın tüm kulüplerini geride bıraktı. Fenerbahçe'de maraton alt E Blok ve Fenerium alt E blok, 455 bin liralık fiyatlarıyla, son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için en pahalı kombine fiyatını 455 bin lira olarak belirlerken bu rakam, Avrupa'nın en pahalı kombine bilet fiyatı oldu. Fenerbahçe'de Maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok biletleri bu sezon 130 bin lira zamlanarak 455 bin liradan satıldı.

        Galatasaray'ın en pahalı kombine fiyatı ise 180 bin lira olurken, sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı, en pahalı kombine fiyatında Avrupa'nın 5 büyük ligindeki kulüplerden Milan, Inter, Tottenham ve Inter gibi kulüpler izledi.

        Beşiktaş, sezonluk en pahalı kombine bilet fiyatı, Arsenal ile aynı şekilde 115 bin lira olurken Juventus ve Real Madrid ile de benzer düzeylerde bulunuyor.

        Trabzonspor'un en pahalı kombine bilet fiyatı (90 bin lira) ise Manchester City (87 bin lira), PSG (63 bin lira) ve Barcelona'dan (39 bin lira) daha fazla.

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda dört büyüklerin sezonluk (öğrenci, engelli ya da 65 yaş üstü dışında) en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları (TL) şu şekilde:

        Takım En ucuz kombine En pahalı kombine
        Fenerbahçe 20 bin 500 455 bin
        Galatasaray 24 bin 180 bin
        Beşiktaş 19 bin 115 bin
        Trabzonspor 6 bin 90 bin

        İngiltere Premier Lig'in "Büyük Altılı" olarak adlandırılan dev kulüpleri Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın en pahalı kombine bilet fiyatları bile Fenerbahçe ve Galatasaray'dan düşük kaldı.

        Fenerbahçe'de bu sezon 130 bin lira zamlanarak 455 bin liraya çıkan kulübün en pahalı kombine bilet fiyatı, "Büyük Altılı"nın sezonluk en pahalı kombine bilet fiyatlarından daha yüksek durumda.

        İngiltere Premier Lig'in "Büyük Altılı" olarak adlandırılan dev kulüplerinin indirimli sezonluk biletleri (öğrenci, engelli ve 63 yaş üstü gibi) dışında en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları:

        Premier Lig Takımı En ucuz kombine (Sterlin) En ucuz kombine (TL) En pahalı kombine (Sterlin) En pahalı kombine (TL)
        Tottenham 856 47 bin 2367 129 bin
        Arsenal 1127 61 bin 2112 115 bin
        Manchester City 540 29 bin 1600 87 bin
        Manchester United 579 31 bin 1121 61 bin
        Chelsea 700 38 bin 1095 59 bin
        Liverpool 713 39 bin 904 49 bin

        UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransız ekibi PSG'nin bu sezonki en pahalı kombine bilet fiyatı, Fenerbahçe'den 7, Galatasaray'dan ise 3 kat daha ucuz durumda bulunuyor.

        Avrupa'da öne çıkan kulüplerinden Real Madrid, Barcelona, Juventus ve Inter'in en ucuz kombine bilet fiyatı ise 14-15 bin liraya denk gelirken Galatasaray'da en ucuz kombine bilet 24 bin lira, Fenerbahçe'de ise öğrenci bileti dışında 20 bin 500 lira ile daha yüksek seviyede bulunuyor.

        Avrupa'nın Premier Lig dışındaki 4 büyük liginde bazı öne çıkan kulüplerin indirimli dışındaki sezonluk en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları şu şekilde:

        Takım Ülke ve Lig En ucuz kombine (Avro) En ucuz kombine (TL) En pahalı kombine (Avro) En pahalı kombine (TL)
        Milan İtalya Serie A 430 20 bin 2800 133 bin
        Inter İtalya Serie A 325 15 bin 2650 126 bin
        Napoli İtalya Serie A 405 19 bin 2580 123 bin
        Juventus İtalya Serie A 325 15 bin 2500 119 bin
        Real Madrid İspanya LaLiga 296 14 bin 2390 113 bin
        PSG Fransa Ligue 1 460 22 bin 1320 63 bin
        Borussia Dortmund Almanya Bundesliga 570 27 bin 1120 53 bin
        Barcelona İspanya LaLiga 285 14 bin 828 39 bin
