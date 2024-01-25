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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe - Virtus Bologna maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 2023-24 sezonunun 23. haftasında, Virtus Bologna ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Virtus Bologna maçı ne zaman? İşte detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 16:08 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:08
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonunun 23. haftasında kendi sahasında Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında şimdiye kadar gerçekleşen üç müsabakanın ikisini Virtus Bologna kazandı. Bu akşamki maçın sonucunun ne olacağı ise merak konusu.

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        FENERBAHÇE - VIRTUS BOLOGNA REKABETİNDE SON DURUM

        İki takım arasındaki üç maçın ikisini bugüne kadar Virtus Bologna kazandı. 2023-24 sezonunun ilk yarısında, 23 Kasım 2023 tarihinde Bologna'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip, skoru 87-79 lehine çevirdi. Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley 25, Scottie Wilbekin 13, Nigel Hayes-Davis 10 sayı üretirken; Bologna cephesinde ise Tornike Shengelia 15, Daniel Hackett 14, Ognjen Dobric 11 sayı ile katkıda bulundu. Bu çekişmeli mücadelede ev sahibi takımın galibiyeti, müsabakanın önemini ve rekabetin yüksek düzeyde devam ettiğini vurguluyor.

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        FENERBAHCE - VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe - Virtus Bologna'nın heyecan verici mücadelesi, 25 Ocak Perşembe günü, Türkiye saatiyle 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek ve canlı olarak S Sport tarafından yayınlanacak. Maçın hakem üçlüsü ise Slovenya'dan Matej Boltauzer, Letonya'dan Olegs Latisevs ve Almanya'dan Steve Bittner olacak.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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