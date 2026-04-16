Fenerbahçe'ye 2 müjde: Milan Skriniar ve İsmail Yüksek
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar ve İsmail Yüksek, takımla birlikte çalıştı.
Giriş: 16 Nisan 2026 - 19:38
Kulübün açıklamasına göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salondaki core çalışmasıyla başladı. Sahada çabukluk, koordinasyon ve pas uygulamalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ