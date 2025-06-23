Fenerbahçe'ye Jonathan David transferinde dev rakip: Juventus!
Fenerbahçe ile ismi anılan Jonathan David'e İtalyan devi Juventus talip oldu.
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan Jonathan David'e bir talip daha çıktı.
İtalya basını, Serie A devi Juventus'un Kanadalı golcüyle ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; siyah-beyazlılar kısa süre içerisinde 25 yaşındaki yıldız futbolcu için görüşmelere başlayacak.
Juventus yönetimi, kulübün genel menajeri Damien Comolli'ye tam yetki vererek David için resmi temaslara başlamasını istedi.
Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle takımla birlikte ABD'de bulunan Fransız futbol adamının da bu gelişme üzerine Torino'ya geri döndüğü belirtildi.
Jonathan David, geçen sezon Lille formasıyla çıktığı 49 maçta 25 gol atarken, 12 de asist yaptı.