Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan sevindirici haber
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeni ile bir süredir takımdan uzak kalan futbolculardan iyi haber geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'ye 4 yerli futbolcusundan iyi haber geldi.
Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Handaş ve Ferdi Kadıoğlu’nun tedavileri tamamlandı.
Bu isimlerin, Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede sahada yer alması bekleniyor.
Stoper hattında ise sarı lacivertli camianın yüzünü güldüren haber Leonardo Bonucci ve Rodrigo Becao’dan geldi.
Her iki ismin de tedavisinin büyük ölçüde sona erdiği ve takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.
Durumu henüz netlik kazanmayan tek isim, Joshua King.
Ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle tedavisi devam eden Norveçli oyuncunun, Adana Demirspor maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.
King konusunda acele etmeyen Fenerbahçe sağlık ekibi, Nisan ayındaki yoğun fikstür sebebiyle tüm futbolcularla yakından ilgileniyor.