Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan sevindirici haber - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan sevindirici haber

        Fenerbahçe'de sakatlığı nedeni ile bir süredir takımdan uzak kalan futbolculardan iyi haber geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 15:17 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'ye 4 yerli futbolcusundan iyi haber geldi.

        2

        Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Handaş ve Ferdi Kadıoğlu’nun tedavileri tamamlandı.

        3

        Bu isimlerin, Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede sahada yer alması bekleniyor.

        4

        Stoper hattında ise sarı lacivertli camianın yüzünü güldüren haber Leonardo Bonucci ve Rodrigo Becao’dan geldi.

        5

        Her iki ismin de tedavisinin büyük ölçüde sona erdiği ve takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

        6

        Durumu henüz netlik kazanmayan tek isim, Joshua King.

        7

        Ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle tedavisi devam eden Norveçli oyuncunun, Adana Demirspor maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

        8

        King konusunda acele etmeyen Fenerbahçe sağlık ekibi, Nisan ayındaki yoğun fikstür sebebiyle tüm futbolcularla yakından ilgileniyor.

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Hastane yolunda can verdi
        Hastane yolunda can verdi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Netanyahu'dan "hükümet dağılabilir" uyarısı
        Netanyahu'dan "hükümet dağılabilir" uyarısı