Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, Avrupa'da sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu konuk edecek. Peki, Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe hangi 11'le sahaya çıkacak. Fenerbahçe Zimbru maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
Yaptığı flaş transferlerle yeni sezona iddialı bir şekilde giren Fenerbahçe, yenilenen kadrosuyla sezonun ilk resmi maçına Zimbru karşısında çıkıyor.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu konuk edecek olan sarı-lacivertliler, mücadeleden farklı galip ayrılıp rövanşa rahat çıkmak istiyor.
10 İSİM FORMA GİYMEYECEK
Fenerbahçe'de yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare maç kadrosunda olmayacak.
FENERBAHÇE-ZIMBRU MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Zimbru karşılaşması saat 21.00'de başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
İRFAN CAN EĞRİBAYAT
OSAYI-SAMUEL
SERDAR AZİZ
LUAN PERES
FERDİ KADIOĞLU
İSMAİL YÜKSEK
MERT HAKAN
KENT
SZYMANSKI
TADIC