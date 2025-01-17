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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe’de stoper bilmecesi: Tuta ve Pavlovic için pazarlıklar sürüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de stoper bilmecesi: Tuta ve Pavlovic için pazarlıklar sürüyor!

        Devre arası transfer döneminde savunma hattını baştan aşağıya yenilemeyi planlayan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda iki stoper transferi yapmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda gündemde olan Brezilyalı savunmacı Tuta ve Sırp stoper Strahinja Pavlovic için görüşmeler sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 16:55 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:05
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        Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Stoper bölgesini öncelik haline getiren Sarı-Lacivertliler iki futbolcu için temaslarını sıklaştırdı.

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        Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’ta forma giyen 24 yaşındaki stoper Tuta için resmi temaslarını sürdürüyor.

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        Sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunmacıyı 10 milyon euro bonservis bedeli + bonuslarla toplamda 12 milyon euro civarında bir ücret karşılığında kadrosuna katmayı planlıyor.

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        Ancak Frankfurt cephesi, oyuncunun performansını ve piyasa değerini göz önünde bulundurarak daha yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Bu nedenle taraflar arasındaki pazarlıklar durağan bir hale geldi.

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        Fenerbahçe’nin savunmadaki bir diğer hedefi ise Milan’da forma giyen Strahinja Pavlovic. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Sırp stoperi bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

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        Ancak Milan’ın belirlediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferin pazarlıkları başladı. Bu nedenle kiralama ihtimali de güçlü bir seçenek olarak masada duruyor.

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        Sırp futbolcu, sol stoper olarak görev yapmasıyla Fenerbahçe’nin savunma hattındaki dengeleri değiştirebilecek bir isim olarak görülüyor. Özellikle fizik gücü, agresif oyun tarzı ve savunmadaki liderlik özellikleriyle öne çıkıyor.

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        Milan'ın Sırp savunma oyuncusu Strahinja Pavlovic, Milan ile Partizan arasındaki EuroLeague karşılaşmasını canlı izledi. Burda Sırbistan basınından Meridian Sport'a verdiği röportajda ayrılık iddialarına yanıt veren Pavlovic, Fenerbahçe'ye olası transferine değindi.

        Eski takımı Partizan'a destek vermek için maça geldiğini aktaran Milanlı futbolcu ayrılık iddiaları hakkındaki soruya ise "Hayır, hayır, buradayım. Buradayım ve burada eğleniyorum" dedi.

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