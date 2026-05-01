Fenerbahçeli Dorgeles Nene ameliyat mı olacak?

Süper Lig’in 32’nci haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek Fenerbahçe’de Maili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, forma giyemeyecek. Sporcu fıtığı olan ve son dönemde ağrıları artan Nene’nin sakatlığındaki durum ciddi olabilir. Ağrılarının azalması için alternatif tıp seçeneğini de kullanan ancak tedavi konusunda beklenen geri dönüş alınamayan Malili kanat oyuncusunun ameliyat olma ihtimali de bulunuyor.

Öte yandan Nene’nin tedavi için gittiği Almanya’da transfer görüşmelerinde bulunduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.