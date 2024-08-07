Fenomen Brahima Diarra, Türkiye yolunda!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Sivasspor'da flaş bir isim gündeme geldi. İddialara göre Sivasspor, 21 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Brahima Diarra'yı listesine aldı. Diarra, özellikle olimpiyatlardaki gülmemeye çalışma anıyla sosyal medyada dikkat çekmişti ve futbol dünyasında büyük ilgi görmüştü
Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor'da flaş bir isim gündeme geldi.
Sivasspor'un, bonservisi elinde bulunan Malili orta saha oyuncusu Brahima Diarra’yı transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.
21 yaşındaki Diarra'nın yıllık ücret konusundaki anlaşmanın tamamlanması halinde transfer olması bekleniyor.
DÜNYA ONU GÜLMEMEYE ÇALIŞMASIYLA TANIMIŞTI
Dünya Brahima Diarra'yı Afrika U-23 Uluslar Kupası'nda gülmemeye çalışmasıyla tanımıştı.
Milli marşların okunduğu sırada kameraman bilinmedik bir şekilde Malili futbolcu Brahima Diarra'nın önünde durmuştu.
Maç öncesinde ciddiyetini korumaya çalışan 19 yaşındaki futbolcunun gülmemek için zor durduğu o anlar viral olmuştu.