Ferdi Tayfur: Merak etmeyin Ferdi Tayfur, evinde dinlendiği anları yayımladı. Takipçilerine seslenen Tayfur, "Toprak olur, taş olurum. Yolunuzda yoldaş olurum. Merak etmeyin siz" dedi

Yıllardır şeker hastalığıyla mücadele eden ve daha önce de geçirdiği yüz felcinin ardından fizik tedavi gören Ferdi Tayfur, sessizliğini bozdu.

Bir süredir ortalarda görünmeyen 78 yaşındaki Ferdi Tayfur, takipçilerinin kendisini merak etmesi üzerine yeni bir paylaşımda bulundu. Objektif karşısına geçen Ferdi Tayfur, hayranlarına "İyiyim" mesajı verdi.

"MERAK ETMEYİN SİZ" Evinde dinlendiği anları yayımlayan Ferdi Tayfur, 'Merak Etme Sen' şarkısının, "Toprak olur, taş olurum. Yolunuzda yoldaş olurum" sözlerini paylaştı. Ünlü şarkıcı, ardından, "Merak etmeyin siz" diyerek sevenlerine seslendi. Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram Evlilik hazırlığı