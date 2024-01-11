Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ferdi Tayfur sessizliğini bozdu: Merak etmeyin - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur: Merak etmeyin

        Ferdi Tayfur, evinde dinlendiği anları yayımladı. Takipçilerine seslenen Tayfur, "Toprak olur, taş olurum. Yolunuzda yoldaş olurum. Merak etmeyin siz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 08:49 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Merak etmeyin"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yıllardır şeker hastalığıyla mücadele eden ve daha önce de geçirdiği yüz felcinin ardından fizik tedavi gören Ferdi Tayfur, sessizliğini bozdu.

        Bir süredir ortalarda görünmeyen 78 yaşındaki Ferdi Tayfur, takipçilerinin kendisini merak etmesi üzerine yeni bir paylaşımda bulundu. Objektif karşısına geçen Ferdi Tayfur, hayranlarına "İyiyim" mesajı verdi.

        "MERAK ETMEYİN SİZ"

        Evinde dinlendiği anları yayımlayan Ferdi Tayfur, 'Merak Etme Sen' şarkısının, "Toprak olur, taş olurum. Yolunuzda yoldaş olurum" sözlerini paylaştı. Ünlü şarkıcı, ardından, "Merak etmeyin siz" diyerek sevenlerine seslendi.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        ÖNERİLEN VİDEO
        #ferdi tayfur
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Krunic bitti bitiyor!
        Krunic bitti bitiyor!
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        "Yerinde saymıyor gelişiyor"
        "Yerinde saymıyor gelişiyor"
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?