Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un cenazesinde polisler Mustafa Üstündağ'ı tanımadı

        Ferdi Tayfur'un cenazesinde polisler Mustafa Üstündağ'ı tanımadı

        Oyuncu Mustafa Üstündağ; geçtiğimiz hafta, Ferdi Tayfur'un cenaze namazına katılmak isterken polisler kendisini bir hayranı sandı. Polisler, protokol bölümüne alınmayan Üstündağ'ı, alandan dışarı çıkarmak istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 13:50 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tanınmayınca zor anlar yaşadı
        ABONE OL

        Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur'un Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenazesinde oyuncu Mustafa Üstündağ ile polisler arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.

        Sosyal medyada günler sonra paylaşılan görüntülerde; izdihamın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende polislerin, Ferdi Tayfur'un bir hayranı sanarak protokol bölümüne almak istemediği Mustafa Üstündağ için vatandaşların devreye girdiği görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ferdi tayfur
        #Mustafa Üstündağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşacak
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Bakanlık 4 ismi paylaştı: Şimdi seçim vakti
        Bakanlık 4 ismi paylaştı: Şimdi seçim vakti
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!