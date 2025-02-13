Feyenoord, Milan'ı devirdi: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Gecenin sürpriz sonucuna Feyenoord imza attı. Hollanda temsilcisi Milan'ı 1-0 mağlup etti ve avantajı kaptı. İşte gecenin sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya): 2-1
Club Brugge evinde Atalanta'yı 2-1 mağlup etti.
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan maçı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Maçın ilk golünü ev sahibi Club Brugge adına 15. dakikada Ferran Jutgla kaydetti. Atalanta'nın beraberlik golünü ise 41. dakikada Mario Pasalic kaydetti.
Daha sonra 90+5'te Club Brugge'ün kazandığı penaltıda topun başına geçen Gustaf Nilsson, topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi.
Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya): 1-2
Bayern Münih deplasmanda Brendan Rodgers'ın yönetimindeki Celtic'i 2-1 mağlup etti.
Celtic Park'ta aoynanan maçta Bayern'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Michael Olise ve 49. dakikada Harry Kane kaydetti.
Celtic'in tek golünü ise 79. dakikada Daizen Maeda kaydetti.
Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya): 1-0
Feyenoord evinde Milan'ı 1-0 mağlup etti.
Feyenoord Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord'a galibiyeti getiren golü 3. dakikada Igor Paixao kaydetti.
Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 0-1
Monaco, Benfica'yı konuk etti. II. Louis Stadı'nda oynanan mücadeleyi Benfica 1-0 kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golü 48. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti.
Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başladı.
Müsabakaların rövanşı, 18 Şubat'ta oynanacak.