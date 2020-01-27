Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Hollanda yolunda. Deneyimli futbolcunun Eredivisie'de mücadele eden Feyenoord'a kiralanması için görüşmelere başlandığı ifade edildi. İki kulüp arasında sözleşme konusunda büyük mesafenin kat edildiği ve transferin kısa sürede resmiyete döküleceği belirtildi.
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