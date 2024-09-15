Feyyaz Uçar'dan Ertuğrul Doğan'a cevap!

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trabzonspor maçı sonrası hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİZ NE YAPACAĞIZ?"

Karşılaşma sonrası konuşan Feyyaz Uçar "Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek? Kırmızı kart çözüm değil! Bu adamın futbol hayatı bitecekse, biz ne yapacağız? Çok ciddi bir yatırım yaptık, Allah'tan VAR müdahale ediliyor." dedi.

"HAKEMDEN BİZ DE MEMNUN DEĞİLİZ"

Penaltılarının verilmediğini söyleyen Feyyaz Uçar "Ciro Immobile'ye yapılan bir müdahale var, bize göre penaltı. Hakemden biz de memnun değiliz. Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz! Rakibe birçok pozisyonda kart göstermedi, mağduruz! Bu iş böyle nasıl devam edecek?" ifadelerini kullandı.