Fidye meselesi nasıl son buldu?
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Avcılar'da hurdacılık yapan kişiyi kaçırıp fidye isteyen sonra da serbest bırakan şüpheliler yakalandı. Biri kadın 4 kişinin iki çocuk babası adamı hurdacılarda iyi para var düşüncesiyle gözlerine kestirdikleri ortaya çıktı.
Giriş: 19.12.2024 - 19:34 Güncelleme: 19.12.2024 - 19:34
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Avcılar'da hurdacılık yapan kişiyi kaçırıp fidye isteyen sonra da serbest bırakan şüpheliler yakalandı.
Biri kadın 4 kişinin iki çocuk babası adamı hurdacılarda iyi para var düşüncesiyle gözlerine kestirdikleri ortaya çıktı.
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