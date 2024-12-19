Fidye meselesi nasıl son buldu? Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Avcılar'da hurdacılık yapan kişiyi kaçırıp fidye isteyen sonra da serbest bırakan şüpheliler yakalandı. Biri kadın 4 kişinin iki çocuk babası adamı hurdacılarda iyi para var düşüncesiyle gözlerine kestirdikleri ortaya çıktı.

Habertürk Giriş: 19.12.2024 - 19:34 Güncelleme: 19.12.2024 - 19:34 facebook

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