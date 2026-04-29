        Haberler Spor Futbol FIFA, Dünya Kupası'nda ülkelere dağıtacağı parayı açıkladı!

        FIFA, Dünya Kupası'nda ülkelere dağıtacağı parayı açıkladı!

        FIFA, 2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala turnuvaya katılan ülkelere dağıtacağı para miktarını duyurdu. FIFA, 48 ülkeye yapılacak ödemeyi yüzde 15 arttırarak 871 milyon Dolar'a yükseltti.

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:35 Güncelleme:
        FIFA, Dünya Kupası'nda servet dağıtacak!

        2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahiplerinden olan Kanada'nın Vancouver şehrinde yapılacak 76. FIFA Kongresi öncesinde FIFA Konseyi toplandı.

        Toplantıda Dünya Kupası'nda uygulanacak bazı kart kuralları onaylanırken, katılımcı ülkelere verilecek para ödülünün de artırılmasına karar verildi.

        Toplantıda turnuvaya katılacak 48 ülkenin tamamına dağıtılacak kaynakları yüzde 15 artırıldı. Buna göre FIFA'nın, ülkelere vereceği toplam para 871 milyon Dolar oldu. Ayrıca her takıma sağlanan hazırlık ödeneği 1,5 milyon Dolar'dan, 2,5 milyon Dolar'a çıkarılırken, eleme turları için verilecek ücret de 9 milyon Dolar'dan, 10 milyon Dolar'a yükseltildi.

        REKLAM

        SARI KARTLAR GRUP AŞAMASINDAN SONRA İPTAL EDİLECEK

        FIFA ayrıca ülkelere verilecek ek ödeneğin de 16 milyon Dolar olmasına karar verdi. Toplantıda FIFA Dünya Kupası'nda uygulanacak kart kuralarıyla ilgili değişiklikleri de yapıldı.

        Sarı kartların grup aşamasından sonra ve elemelerden sonra iptal edileceğini öngören bir değişikliği onayladı.

        AĞZINI KAPATIP KONUŞAN FUTBOLCULARA KIRMIZI KART GÖSTERİLEBİLECEK

        Ayrıca IFAB toplantısında alınan futbolcuların hakem kararına protesto amacıyla sahadan ayrılması ve rakipleriyle konuşurken, ağızlarını kapatmasıyla ilgili iki kural değişikliğinin Dünya Kupası'nda uygulanmasına karar verdi. Futbolcular bu iki olayı gerçekleştirmesi durumunda kırmızı kart görecek.

        Öte yandan Afgan Kadın Mülteci Futbol Takımı'nın da FIFA organizasyonlarında yarışmasına karar verildi.

        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
