BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçime tek aday olarak giren Orman, oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı. Fikret Orman, oy zarfını sandığa attığı sırada "Muhalefete oy veriyorum." şeklinde espri yaptı.

Toplantıya katılan üyeler, oy verme öncesi Fikret Orman'a büyük ilgi gösterdi ve bol bol birlikte fotoğraf çektirdi.

Seçimle ilgili basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Orman, seçim heyecanı içinde olduklarını belirterek, "Beşiktaşlıların bir araya geldiği bir gün, güzel bir gün. Dün de galip geldik, inşallah şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Adem Ljajic'in Evkur Yeni Malatyaspor karşısındaki performansını değerlendiren Orman, "Ljajic'in ilk maçıydı. Biraz zamana ihtiyacı var. Kalitesi üst seviyede bir oyuncu." şeklinde konuştu.

Fikret Orman, Alvaro Negredo'nun transferi konusundaki soruya ise "Oluşmuş, bize gelmiş yazılı herhangi bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

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