Fikret Orman'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, giyim sponsorluğu lansmanı sırasında gündeme dair soruları yanıtladı. Stoper transferi konusunda sorulan soruya cevap veren Orman, “Dünyadaki en kolay iş transfer yapmaktır. Kolay bir iş. Oyuncuyla görüşüyorsunuz. Beşiktaş uluslararası lisans alan bir kulüp. Hiç kimse bize artık teminat falan da sormuyor. Eskiden bunlar vardı. Artık istediğiniz oyuncuyu alabiliyorsunuz. Ama hangi mali şartlarla aldığınız önemli. Bütün kulüplerin durumu ortada. Biz göreve geldiğimizde kulübün durumu ortadaydı, şimdi bütün kulüplerin durumu ortada. Beşiktaş’ın şu anda çok iyi 3 stoperi var. Bu sene bence herkes Roco’yu seyredecek. Bu sene formayı alacak gibi görünüyor. Mirin var. Vida da dünya çapında bir stoper. Eğer kadrodan giden birisi olursa, o zaman alacağız. Aceleci değiliz, daha çok zaman var. Şu anda maça çıktığımızda bütün mevkilerde fazla sayıda oyuncumuz var. Eğer giden oyuncu olursa, bunun üzerine transfer yapacağız. 3. şampiyonluğu alacağımız sene, bütçemiz nerelere geldi ama ligi 4. sırada bitirdik. Fakat ilk şampiyonluğu aldığımız sene stadımız yoktu. Bu sene en büyük transferimiz Abdullah hoca ve arkadaşları” diyerek bu sezonki iddialarını ortaya koydu.

MHK CEVABI: GALATASARAYLI DOSTLARIMIZ VAR, KALP KIRMAYALIM

Riva’da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyerek sözlerini sürdüren Orman, “Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Hocamız zaten çok pozitif. Güzel bir sezon geçireceğiz. Hepimizi mutlu edecek bir sezon olacak. Genç oyuncularımız müthişti. Bugüne kadar gelmelerinde emek veren hocalarına teşekkür ederim. Önemli yıldızlar çıkacak isimler var. Her şey güzel gidiyor. Biraz sakin ve doğru işler yapmak istiyoruz. Boyd’u izledik. 3 asist yaptı, zaten onun için aldık” dedi.

Son olarak MHK’nın Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar konusunda verdiği kararlarla ilgili soruyu yanıtlayan Orman, “Aramızda Galatasaraylı dostlarımız var, kalp kırmayalım. Güzel bir gün olsun. Kampta cevaplarım bu soruyu. Bülent Yıldırım’ı da Serkan Çınar’ı da bol bol konuşuruz kampta” diyerek sözlerini tamamladı.