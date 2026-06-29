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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri dünya sıralamasında ilk 10'da!

        Filenin Efeleri dünya sıralamasında ilk 10'da!

        2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4'te 3 yaparak 7. sıraya yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB dünya sıralamasında da 9. sıraya çıkarak ilk 10 takım içerisine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 12:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Filenin Efeleri'nin sıralaması belli oldu!

        Gliwice kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı ekip, Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaştı.

        İlk maçını Çin'e karşı 3-0 kazanan milliler, son şampiyon Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

        Üçüncü maçında Arjantin'i 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmeyi başaran A Milli Takım, son maçında Belçika'yı 3-0 yenerek ikinci etabı 3 galibiyetle tamamlamış oldu.

        Milliler, VNL'de ikinci etabın tamamlanmasıyla elde ettiği 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. sırada yer aldı.

        TÜRKİYE, FIVB DÜNYA SIRALAMSINDA İLK DEFA İLK 10'DA

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, aldığı bu sonuçla ilk defa FIVB dünya sıralamasında da 9. sıraya yükselerek ilk 10 takım içerisine girdi.

        Milletler Ligi'nde son etap sonunda ilk 8'de yer alan takımlar finale kalacak ancak Çin Milli Takımı, ilk 8 içinde yer alamazsa ev sahibi avantajıyla doğrudan finallerde yer alacak. Bu durumda ilk 7 takım finallerde mücadele edecek, 8. takım ise elenecek.

        Ay-yıldızlı ekip, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak 3. ve son etapta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.

        Milletler Ligi'nin ikinci haftasında oluşan puan durumu şöyle:

        Takımlar O G M P
        1 Japonya 8 8 0 20
        2 ABD 8 6 2 19
        3 Polonya 8 6 2 17
        4 Slovenya 8 6 2 14
        5 Ukrayna 8 5 3 16
        6 İtalya 8 5 3 16
        7 TÜRKİYE 8 5 3 14
        8 Bulgaristan 8 5 3 14
        9 Brezilya 8 5 3 13
        10 Almanya 8 4 4 12
        11 Sırbistan 8 4 4 12
        12 Fransa 8 4 4 10
        13 Belçika 8 3 5 9
        14 İran 8 2 6 9
        15 Arjantin 8 2 6 7
        16 Kanada 8 1 7 8
        17 Çin 8 1 7 4
        18 Küba 8 0 8 2
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