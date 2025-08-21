Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdü! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdü!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda karşılaşacağı İspanya maçının hazırlıklarını Tayland'da sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 18:03 Güncelleme: 21.08.2025 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filenin Sultanları, İspanya maçına hazırlanıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam etti.

        Milli takım, 23 Ağustos Cumartesi günü Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda ilk 15 dakikası basına açık yaptığı antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Milli voleybolcular, daha sonra iki gruba ayrılarak topla ısınmasını sürdürdü.

        İdmanın kapalı bölümünde ise İspanya maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

        Yarın başlayacak organizasyon 7 Eylül'de sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        Ölümle biten tesadüf! Sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı!
        Ölümle biten tesadüf! Sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Jandarma aracında silahlı saldırı! İki kuzeni vurdular!
        Jandarma aracında silahlı saldırı! İki kuzeni vurdular!
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        "Kuzey Kore Çin sınırı yakınına gizli bir askeri üssü inşa etti"
        "Kuzey Kore Çin sınırı yakınına gizli bir askeri üssü inşa etti"
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...