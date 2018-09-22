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Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'na hazır

Japonya'da 29 Eylül-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın antrenörü Giovanni Guidetti, ay-yıldızlıların organizasyona hazır olduğunu söyledi

22 Eylül 2018 Cumartesi, 13:29 | Güncelleme:

AA'nın haberine göre Japonya yolculuğu öncesinde takımın son durumunu değerlendiren Guidetti, "Takım şu anda hazır. Çok iyi çalıştık. Büyük bir sağlık sorunumuz yok, bu yüzden çok mutluyuz. Dünya Şampiyonası'ndan önce ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yaptık ve tam olarak hazırız. Daha önümüzde bir hafta var. Gergin değilim, kendimize çok güveniyoruz. Sadece odaklanmamız gerekiyor, çünkü bu çok fazla odaklanma gerektiren çok önemli ve uzun bir turnuva." diye konuştu.

Şampiyonada öncelikli hedeflerinin ilk gruptan çıkmak olduğunu söyleyen İtalyan antrenör, "İkinci gruptan çıkmak büyük bir rüya bizim için. İkinci rüyayı gerçekleştirirsek yeni bir sürpriz bizi bekliyor diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadrodaki genç oyuncuların çok istekli olduğunu dile getiren Guidetti, "Konsantrasyonumuzda bir problem olacağını düşünmüyorum. Bütün yaz boyunca bunu gösterdiler. Çok gençler, çok istiyorlar. Belki neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için biraz endişeli olabilirler ama bütün bir yaz boyunca iyi çalıştılar. Endişelenmelerini, konsantrasyon problemi yaşamalarını gerektirecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

EDA ERDEM DÜNDAR: ZORLU GEÇECEK AMA İNANCIMIZ VAR

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Eda Erdem Dündar ise şampiyonanın en zor grubunda yer aldıklarını ama gruptan çıkmak için mücadele edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk hedefimiz ilk gruptan çıkmak. Bizim grubumuz Dünya Şampiyonası'ndaki en zorlu grup. Çok güçlü rakiplerimiz var. Sonrasında ikinci gruptan çıkmak istiyoruz. Basamak basamak gideceğiz, çok zorlu geçecek. İnsanların beklentileri çok fazla. Bunun farkındayız. Verimli bir yaz sezonu geçirdik. Voleybol seyircisini de şaşırtarak Uluslar Ligi'nde gümüş madalya aldık. Bu yüzden Dünya Şampiyonası'nda aynı performansı bekleyeceklerdir. Bizler de aynı performansı devam ettirmek istiyoruz. İyi başlarsak iyi devam edeceğimize inanıyorum. Şansımız çok yüksek. Gruptan çıkıp madalya da alabiliriz, aynı zamanda gruptan çıkamayıp eve de dönebiliriz. Zorlu geçecek ama inancımız var. Buna hazırız."

Voleybolda çok yetenekli bir jenerasyonun geldiğini vurgulayan Eda, "Takım çok genç. Enerjileri çok yüksek ve çok yetenekliler. Türk voleybolu güzel bir jenerasyona sahip. Takımın en tecrübelisiyim. Ben bıraktıktan sonra benden sonraki jenerasyon da çok başarılı olacak diye düşünüyorum. Gençler gümbür gümbür geliyor." diye konuştu.

Takım olarak birlikte nasıl vakit geçirdiklerini anlatan tecrübeli oyuncu, "Rakipleri konuşuyoruz. Çin, İtalya, Bulgaristan, Kanada tanıdığımız takımlar. Bütün takımlarla karşılaştık. Rakipleri çok iyi biliyoruz. Altı saat fark olacak. Değişik bir iklim ve kültüre gidiyoruz. Farklı bir 30 gün geçireceğiz. Bunun yanında yapabileceklerimizi, daha iyi yapacaklarımızı konuşarak birbirimizi motive etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada Türkiye'nin yer aldığı B Grubu'nda Bulgaristan, Kanada, Çin, Küba ve İtalya bulunuyor.

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