Filenin Sultanları'nda 2024 Paris Olimpiyatları heyecanı

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarından zaferle dönmek istediklerini söyledi.

Milli Takım'ın pasörü Elif Şahin, ilk hedeflerinin Milletler Ligi'ni kazanmak olduğunu belirterek, "Adım adım gitmeyi tercih ediyoruz. Şu an önümüzde Milletler Ligi var, ilk bunu kazanıp Paris'e odaklanmak istiyoruz. Altın madalya hayalimiz var. Olimpiyatlarda ilk 3 başarı diye sayılıyor fakat hepimizin hayali altın madalyayı almaktır. Olimpiyat için ilk 3'e girmek güzel bir başarı ama Türkiye'ye altın madalya yakışır." diye konuştu.

Antalya'nın geçen yıl kendilerine uğur getirdiğine inandığını aktaran milli oyuncu, "Geçen yıl da başlangıcı Antalya'da yapmıştık. İlk maçlarımızı Türkiye'de oynamak bize motivasyon sağlıyor. Kendi sahanda ve taraftarınla oynamak bir avantaj. İnşallah bu yıl da geçen yıl gibi başlangıcımızla birlikte çok başarılı bir yıl olur." dedi.

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Halkın desteğini çok yakından hissettiklerini kaydeden Elif, "Voleybolun gün be gün büyümesi bize çok farklı hissettiriyor. Bir şeyleri başardığımızı görüyoruz diyebilirim. Sokakta yürürken insanların bizleri tanıması çok motive ediyor. 'Bir şeylere yaklaşmışız' diyoruz ve bu bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

DERYA CEBECİOĞLU: İNŞALLAH İLK OLİMPİYATIMI MADALYAYLA BİTİRİRİM

Milletler Ligi'ni olimpiyatlara hazırlık olarak gördüğünü ifade eden Derya Cebecioğlu ise şunları söyledi:

"Milli takımla her yeni sezona başlarken ilk defa milli takımdaymış gibi heyecan hissediyorum. Her defasında burada olmak benim için çok büyük bir gurur ve heyecan. Milli takım forması terletmek beni çok heyecanlandırıyor. Geçen sene çok büyük işler başardık. Milletler Ligi şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve sonrasında olimpiyat bileti kazandık. Şimdi önümüzde daha önemli bir turnuva var. Milletler Ligi'ni olimpiyatlara hazırlanmak için kullanmak istiyoruz. Oradaki oyunumuzu takım olarak geliştirip olimpiyatlara tam hazır şekilde gitmek istiyoruz. Tokyo'ya gidemedim ama tüm kalbim kızlarlaydı. Önümüzde olimpiyatlar var ve benim ilk olimpiyatım olacak. Çok heyecanlıyım. İnşallah ilk olimpiyatımı madalyayla bitirmeyi umuyorum."

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