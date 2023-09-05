Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat elemeleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? - Voleybol Haberleri

Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat elemeleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? - Voleybol Haberleri

1 Şurada Paylaş!









Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Olimpiyat Elemeleri için hazırlıklara başlayacak. Olimpiyat elemelerinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nda yer aldı. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar.