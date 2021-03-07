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Financial Times'dan Hakan Atilla iddiası: Amaç ABD ile ilişkileri düzeltmek

Hakan Atilla'nın, Borsa İstanbul Genel Kurulu öncesi 1 ay izne ayrılması görevi bırakacağı yönünde değerlendirilirken İngiliz Financial Times, Mayıs ayında New York'ta görülecek Halkbank davası öncesi Atilla'nın görevden ayrılması için "Türkiye'nin ABD'ye bir jesti olabileceği" yorumunu yaptı

Financial Times'dan Hakan Atilla iddiası - Haberler
HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'da 26 Mart günü yapılacak Genel Kurul öncesi Genel Müdür Hakan Atilla'nın 1 ay izin alması görevini bırakacağı yorumlarına yol açtı.

Financial Times gazetesi İran'a yönelik yaptırımları deldiği iddiasıyla ABD'de 28 ay hapis yatan Atilla'nın bu kararının arkasında ABD-Türkiye ilişkilerini iyileştirmek olduğunu iddia etti.

İngiliz gazetesi haberinde bir Borsa İstanbul yetkilisinin "Hakan Atilla kendi isteğiyle izne ayrıldı ve Genel Kurul’a kadar izinde kalmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verirken Mayıs ayında New York'ta başlayacak Halkbank davasında çıkabilecek bir cezanın Türkiye'nin bankacılık sistemini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

New York'ta görülecek davada, 2012 ve 2013 yıllarında İran'ın nükleer programına yaptırımlar esnasında Halkbank üzerinden İran'ın 20 milyar dolarlık petrol gelirini kullandığı iddia ediliyor.

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılmasına dikkat çeken gazete, Merkez Bankası yönetimindeki değişikliğe, ekonomi politikalarında ortodoks yaklaşımlara dönülmesine ve TL'deki toparlanışa dikkat çekerken Atilla'nın ayrılmasının ABD'de göreve başlayan Biden yönetimiyle ilişkileri iyileştirmek isteyen Türkiye'nin bir jesti olabileceğini yazdı.

ABD’de tahliye olduktan sonra Türkiye’ye dönen Atilla, 2019 yılının Ekim ayında Borsa İstanbul’un Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Atilla'nın atanması sonrasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul'daki yüzde 10'luk payını Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) satmıştı.

Borsa İstanbul'un sahibi olan EBRD'den devraldığı yüzde 10'luk payı daha sonra Kasım 2020'de 200 milyon dolar bedelle Katar Yatırım Otoritesi'ne satmıştı.

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