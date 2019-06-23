Soydan, yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana ödenen fındıkta alan bazlı gelir desteğinin üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ettiğini belirtti.

Üreticilerin devlet desteğinden son derece memnun olduğunu dile getiren Soydan, fındık üreticisinin yanında bulunan herkese teşekkür etti.

Bunun, bölgedeki en önemli devlet desteklerinden biri olduğuna dikkati çeken Soydan, halen devam eden 2019 yılı müracaatlarının 30 Haziran'da sona ereceğini hatırlattı.

Soydan, üreticilerin desteklemeden faydalanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusunu mutlaka yapması gerektiğini, aksi durumda bundan yararlanamayacağını söyledi.

Bu yıl üreticilerin desteleme başvurularına çok ciddi ilgisi olduğunu ifade eden Soydan, "Beklentimiz tüm üreticilerin bu desteklemeden faydalanması. Geçtiğimiz yıllarda binlerce kişi destek başvurusu yapmamış ya da tarihi kaçırmıştı." dedi.

Soydan, 2019 yılı fındıkta alan bazlı gelir desteğinin, geçen senelerdeki gibi dekar başına 170 lira olacağını kaydetti.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da Ordu'da 125 bini aşkın üretici bulunduğunu, bu kişilerin devlet desteklemelerinden yararlanması için Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularını yapmasının önem taşıdığını belirtti.