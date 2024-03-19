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        Haberler Ekonomi Otomobil Fisker üretime 6 hafta ara verdi! Yatırımcı arıyor - Otomobil Haberleri

        ABD'li marka üretime 6 hafta ara verdi! Yatırımcı arıyor

        ABD'li elektrikli otomobil girişimi Fisker, üretime 6 hafta boyunca ara verdiğini duyurdu. Şirket, Şubat ayında faaliyetlerine devam etme kabiliyeti konusunda önemli şüpheler olduğunu belirtti ve bir otomobil üreticisiyle ortaklık kurana kadar gelecekteki projelere yatırımları duraklattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 11:23 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:24
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        ABD'li marka üretime 6 hafta ara verdi
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        Kısa bir süre önce yeni modellerini tanıtan ABD'li elektrikli otomobil girişimi Fisker cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

        Şirketten yapılan açıklamada, üretime 6 hafta boyunca ara verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, yatırımcılarıyla sermaye yapısı hakkında konuşmak için 30 günlük ödemesiz dönemden yararlanmak istendiği için, yeterli likiditeye sahip olmasına rağmen, 2026 vadesi dolacak bazı dönüştürülebilir tahviller için 15 Mart'ta 8.4 milyon dolarlık faiz ödemesini yapılamadığı belirtildi.

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        Şirket, Şubat ayında faaliyetlerine devam etme kabiliyeti konusunda önemli şüpheler olduğunu belirtti ve bir otomobil üreticisiyle ortaklık kurana kadar gelecekteki projelere yatırımları duraklattı.

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        Fisker, şirketin nakit sıkıntısı çekmesi nedeniyle faiz ödemesini geciktirdikten sonra dönüştürülebilir banknotlar satarak 150 milyon dolara kadar fon toplayacağını duyurdu.

        Şirket, Ocak ayında Ocean SUV model ailesinden hiçbirinin üretilmediğini, üretim ortağı Magna'nın ise yeni sekme açtığını açıkladı. Avusturyalı Magna'nın 1 Şubat ile 15 Mart arasında yaklaşık bin araç üretildiği aktarıldı.

        Fisker, 2024 yılında yaklaşık 1.300 araç teslim etti ve tamamlanan araçların envanter değeri 200 milyon doların üzerinde olarak açıklandı.

        Firmanın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu belgelerde, tahvillerin Heights Capital Management aracılığıyla çalışan CVI Investments'a satıldığı ve Varşova merkezli yatırım fonunun borcu Fisker'de öz sermayeye dönüştürebileceği belirtildi.

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