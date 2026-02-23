Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.061,71 %0,92
        DOLAR 43,8364 %0,00
        EURO 51,7311 %0,10
        GRAM ALTIN 7.340,00 %2,19
        FAİZ 36,17 %-0,33
        GÜMÜŞ GRAM 122,51 %2,80
        BITCOIN 64.695,00 %-4,27
        GBP/TRY 59,2047 %0,12
        EUR/USD 1,1796 %0,10
        BRENT 71,39 %-0,52
        ÇEYREK ALTIN 12.000,90 %2,19
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch, Çin'in iç finansal dengesizliklerinin yükseldiğini belirtti - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch, Çin'in iç finansal dengesizliklerinin yükseldiğini belirtti

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisindeki yurt içi finansal dengesizliklerin, yüksek hanehalkı tasarrufları, zayıf tüketim ve sermaye harcamalarında son dönemdeki daralma nedeniyle tarihsel zirvelere çıktığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 21:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fitch, Çin'in iç finansal dengesizliklerinin yükseldiğini belirtti

        Fitch Ratings'in Çin ekonomisine dair son raporu, ülkedeki dengesizliklerin, büyümenin mali destek ve net ticarete bağımlı olduğunu ortaya koydu.

        Konuya ilişkin Fitch'ten yapılan açıklamada, "Çin ekonomisindeki yurt içi finansal dengesizlikler, hanehalkı tasarruflarının yüksek seyretmeye devam etmesi, zayıf tüketim ve son dönemde sermaye harcamalarındaki daralma nedeniyle tarihsel zirvelere yükseldi." ifadesi kullanıldı.

        Özel ya da kamu dışı tasarruflar ile kamu borçlanması arasındaki dengesizliğin süreceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bu durumun ekonomik büyümeyi giderek daha fazla dış talebe ve yüksek kamu açıklarının sürdürülmesi yoluyla maliye politikasından gelen desteğe bağımlı bıraktığı vurgulandı.

        Açıklamada, kurumsal sektörün, yatırımların tasarrufları aşması nedeniyle büyük bir net borçlanma pozisyonu taşıdığı, ancak bu durumun, hanehalkı sektöründeki çok büyük net kredi verme pozisyonu tarafından fazlasıyla dengelendiği aktarıldı. Bu tablonun, tasarrufların yüksek seyretmeye devam etmesini ve son yıllarda hanehalkının gayrimenkul yatırımlarında görülen keskin düşüşü yansıttığı vurgulandı.

        Açıklamada, 2023'te yüzde 34,9 olan hanehalkı tasarruf oranının, 2024'te yatay seyrettiği ve gelir artışının tüketimi aşması nedeniyle 2025'te yüzde 35,3'e yükseldiği belirtildi.

        Toplam yatırımların gerilemekte olduğu dikkate alındığında, kurumsal sektörün net borçlanma pozisyonunun son dönemde muhtemelen daraldığına işaret edilen açıklamada, bunun da özel sektörün toplam net kredisini daha da artırdığı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aydında bir kişi tartıştığı kayınpederini bıçakla yaraladı

        Aydının Nazilli ilçesinde çıkan tartışmada kayınpederini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları