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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch, İngiltere'nin not görünümünü revize etti - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü "durağan"a çevirdi

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:02
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        Fitch, İngiltere'nin not görünümünü revize etti
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        Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

        Fitch'in Ekim 2022'de ülkenin not görünümünü "negatif" olarak revize etmesinden bu yana ekonomik politika risklerinin azaldığı belirtilen açıklamada, kamu borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının 2025'in sonundan itibaren genel olarak istikrarlı olmasının beklendiği kaydedildi.

        Açıklamada, yıllık enflasyonun düşük enerji fiyatlarına bağlı olarak belirgin şekilde yavaşladığı, ancak çekirdek ve hizmet enflasyonunun nispeten yüksek kalmaya devam ettiği ve bunun da kısmen hala sıkı olan iş gücü piyasasının yansıması olduğu aktarıldı.

        Fitch'in açıklamasında, devam eden hizmet enflasyonu ve güçlü ücret artışı nedeniyle İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz indirimine başlama zamanlaması konusunda temkinli davranmasının ve faiz oranlarının kademeli olarak 2024 sonunda yüzde 4,5'e ve 2025 sonunda yüzde 3,5'e düşürülmesinin beklendiği ifade edildi.

        Ülke ekonomisinin büyüme oranının ise 2023'te önemli ölçüde yavaşlayarak yüzde 0,1'e gerilediği belirtilen açıklamada, ekonomide bu yıl da neredeyse durgunluk yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

        Açıklamada, büyüme oranının 2025'te ise yüzde 1,7'ye çıkacağının tahmin edildiği anlatıldı.

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