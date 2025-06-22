Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Southampton'ın küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacağı belirtilen Aaron Ramsdale için devreye girdi.
Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi.
İngiltere'den The Times'ın haberine göre sarı kırmızılılar, Aaron Ramsdale ile ilgileniyor.
Southampton'ın küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacağı belirtilen Aaron Ramsdale için Galatasaray da devreye girdi.
Sarı kırmızlıların, yaklaşık 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan 27 yaşındaki İngiliz file bekçisi için kiralama formülünü kullanacağı belirtildi.
Geçen sezon başında Arsenal'den 20 milyon Euro'ya Southampton'a transfer olan Aaron Ramsdale, İngiltere Premier League'de çıktığı 30 maçta kalesinde 66 gol görürken 3 maçta da kalesini gole kapattı.
1.90'lık file bekçisi, 5 kez de İngiltere Milli Takımı forması giydi.