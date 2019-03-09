Son yılların en kötü performanslarından birini sergileyen İspanya ekibi Real Madrid, lig ve kupanın ardından üç sezondur şampiyon olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de devre dışı kaldı.

Devler Ligi'nde deplasmanda 2-1 kazandığı son 16 turunun rövanşında evinde Hollanda ekibi Ajax'a 4-1 kaybederek elenen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne de veda etmiş oldu. Devler Ligi tarihinde deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın ardından elenen ilk takım olan Real Madrid, 9 yıl sonra ilk kez bu turnuvadan bu kadar erken elendi. Başarılarla dolu tarihinin önemli başkanları arasında gösterilen Florentino Perez'in bu konudaki tutumu merak konusu olurken İspanyol başkan alışagelmişten farklı bir davranış sergiledi.

AS'ta yer alan habere göre 4-1'lik Ajax yenilgisi sonrasında soyunma odasına inen Perez, yaptığı konuşmayla futbolcuları da şaşırttı. Son 5 sezonda kazanılan 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hatırlatan başkan, "Size bu 4 kupa için teşekkür ederim. Son 5 sezonda yaptıklarınız bu kulübe harika bir saygınlık kazandırdı. Bugün çizgimizden farklı konuşacağım. Bildiğiniz gibi daha iyi bir stadyum yapacağız ve paramızı kurtarıyoruz. Bu sezonu, bir geçiş sezonu olarak adlandırıyorum. Ajax'tan yediğimiz 4 gol, Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde kazandıklarımızı silmez. Şimdi bundan güçlenerek çıkmalı ve ileriye bakmalıyız" ifadelerini kullandı.