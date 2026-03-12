Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Florya ruhu Kemerburgaz’da! - Galatasaray Haberleri

        Florya ruhu Kemerburgaz’da!

        Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'e taşınmasıyla birlikte yönetim anlayışı ve tesis düzeninde önemli bir değişim yaşadı. Başkan Dursun Aydın Özbek'in tesislerde daha fazla zaman geçirmesi, futbolcularla yakın iletişim kurması ve artırılan güvenlik–disiplin uygulamalarıyla takım içinde daha profesyonel ve odaklı bir ortam oluşturuldu.

        Giriş: 12.03.2026 - 11:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Florya ruhu Kemerburgaz'da!

        Galatasaray’da Kemerburgaz dönemiyle birlikte sadece fiziksel bir taşınma değil, kulüp kültüründe ve yönetim anlayışında da bir kabuk değişimi yaşanıyor. Florya’dan taşınma sürecindeki o meşhur "ruh kaybolur mu?" endişeleri, yerini çok daha profesyonel ve bir o kadar da aile sıcaklığında bir yapıya bırakmış durumda.

        Galatasaray’ın yeni evi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri değişimlere ev sahipliği yapıyor. Geçen sezona oranla tesislerdeki disiplin ve yönetim yaklaşımı tamamen yenilenirken, Başkan Dursun Aydın Özbek’in "tesis mesaisi" bu değişimin en somut göstergesi oldu.

        Başkanlığının Florya Metin Oktay Tesisleri döneminde daha çok idari işlere odaklanan ve tesislere sezon boyunca kısıtlı sayıda Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz’a taşınılmasıyla birlikte yönetim tarzında vites yükseltti.

        REKLAM

        Bu sezon haftanın en az 4-5 gününü tesislere ayıran Özbek, sadece bir başkan değil, adeta bir "aile büyüğü" rolünü üstlenmiş durumda.

        Antrenmanları saha kenarından takip eden, futbolcularla birebir sohbetler gerçekleştiren ve çoğu zaman öğle yemeklerini takımla birlikte yiyen Özbek, futbolculara mental anlamda doğrudan dokunuyor.

        Bu yakın temasın, özellikle kritik maçlar öncesi takımın motivasyonu üzerinde gözle görülür bir pozitif etkisi olduğu Florya koridorlarında konuşuluyor.

        Kemerburgaz’daki değişim sadece yönetim katında değil, güvenlik ve disiplin protokollerinde de kendini gösteriyor. Florya’nın şehirle iç içe olan yapısından farklı olarak Kemerburgaz, tam bir "futbol adası" haline getirildi:

        * Sınırlı Giriş-Çıkış: Tesislere artık A Takım'dan sorumlu yönetici ve personel dışında kimsenin girişine izin verilmiyor. Bu sayede futbolcuların konsantrasyonu en üst düzeyde tutuluyor.

        * Misafir Protokolü: Futbolcuların özel misafirleri için belirli günler ve katı kurallar getirildi. Misafir ağırlamalarında azami özen gösterilerek, tesislerin mahremiyeti ve huzuru korunuyor.

        Taşınmanın ilk günlerinde yaşanan o "alışma sancıları" artık tamamen geride kalmış durumda. Camianın yıllardır konuştuğu o mistik "Florya’nın suyu" ruhu, artık Kemerburgaz’ın modern çimlerinde ve koridorlarında hissedilmeye başlandı.

        Başkan Özbek’in bu yeni "mentör" kimliği ve tesislerdeki profesyonel izolasyon, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olarak görülüyor. Takım, modern imkanlarla Florya’nın o eski, samimi bağlarını Kemerburgaz’da birleştirmeyi başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bartın'da kayıp olarak aranan kadın, donmak üzereyken bulundu

        Bartın'ın Ulus ilçesinde kendisine ulaşılamayınca arama çalışması başlatılan Döndü Adalı (73), 38 saat sonra donmak üzereyken bulundu. Yamaçtan düştüğü belirlenen Adalı, hastanede tedaviye alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Ölümlü kaza sonrası olay yerine kahve siparişi!
        Ölümlü kaza sonrası olay yerine kahve siparişi!
        Adana şalgamı AB'de tescillendi!
        Adana şalgamı AB'de tescillendi!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"