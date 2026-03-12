Florya ruhu Kemerburgaz’da!

Galatasaray’da Kemerburgaz dönemiyle birlikte sadece fiziksel bir taşınma değil, kulüp kültüründe ve yönetim anlayışında da bir kabuk değişimi yaşanıyor. Florya’dan taşınma sürecindeki o meşhur "ruh kaybolur mu?" endişeleri, yerini çok daha profesyonel ve bir o kadar da aile sıcaklığında bir yapıya bırakmış durumda.

Galatasaray’ın yeni evi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri değişimlere ev sahipliği yapıyor. Geçen sezona oranla tesislerdeki disiplin ve yönetim yaklaşımı tamamen yenilenirken, Başkan Dursun Aydın Özbek’in "tesis mesaisi" bu değişimin en somut göstergesi oldu.

Başkanlığının Florya Metin Oktay Tesisleri döneminde daha çok idari işlere odaklanan ve tesislere sezon boyunca kısıtlı sayıda Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz’a taşınılmasıyla birlikte yönetim tarzında vites yükseltti.

Bu sezon haftanın en az 4-5 gününü tesislere ayıran Özbek, sadece bir başkan değil, adeta bir "aile büyüğü" rolünü üstlenmiş durumda.

Antrenmanları saha kenarından takip eden, futbolcularla birebir sohbetler gerçekleştiren ve çoğu zaman öğle yemeklerini takımla birlikte yiyen Özbek, futbolculara mental anlamda doğrudan dokunuyor.

Bu yakın temasın, özellikle kritik maçlar öncesi takımın motivasyonu üzerinde gözle görülür bir pozitif etkisi olduğu Florya koridorlarında konuşuluyor.

Kemerburgaz’daki değişim sadece yönetim katında değil, güvenlik ve disiplin protokollerinde de kendini gösteriyor. Florya’nın şehirle iç içe olan yapısından farklı olarak Kemerburgaz, tam bir "futbol adası" haline getirildi:

* Sınırlı Giriş-Çıkış: Tesislere artık A Takım'dan sorumlu yönetici ve personel dışında kimsenin girişine izin verilmiyor. Bu sayede futbolcuların konsantrasyonu en üst düzeyde tutuluyor.

* Misafir Protokolü: Futbolcuların özel misafirleri için belirli günler ve katı kurallar getirildi. Misafir ağırlamalarında azami özen gösterilerek, tesislerin mahremiyeti ve huzuru korunuyor.

Taşınmanın ilk günlerinde yaşanan o "alışma sancıları" artık tamamen geride kalmış durumda. Camianın yıllardır konuştuğu o mistik "Florya’nın suyu" ruhu, artık Kemerburgaz’ın modern çimlerinde ve koridorlarında hissedilmeye başlandı.

Başkan Özbek’in bu yeni "mentör" kimliği ve tesislerdeki profesyonel izolasyon, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olarak görülüyor. Takım, modern imkanlarla Florya’nın o eski, samimi bağlarını Kemerburgaz’da birleştirmeyi başardı.