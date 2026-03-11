Canlı
        Forbes'un milyarderler listesi açıklandı: İşte dünyanın en zengin isimleri

        Forbes'un milyarderler listesi açıklandı: İşte dünyanın en zengin isimleri

        Forbes, 40. kez gezegenin en zengin insanlarının bulunduğu Dünyanın Milyarderleri listesini yayınladı.Listeye göre milyarderlerin serveti son bir yılda dikkat çekici biçimde büyüdü. Bu yıl 3 bin 428 kişiyle rekor sayıya ulaşan listede, milyarderlerin toplam serveti 16,1 trilyon dolardan 20,1 trilyon dolara çıktı. Dünya genelinde, 20 kişinin artık 12 haneli serveti bulunuyor. İşte dünyanın en zengin 20 insanı...

        11.03.2026 - 12:34
        1

        20- FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS & FAMILY

        Net servet:100 milyar dolar

        Şirket: L'Oréal

        2

        19- BILL GATES

        Net servet:108 milyar dolar

        Şirket: Microsoft

        3

        18- MICHAEL BLOOMBERG

        Net servet:109 milyar dolar

        Şirket: Bloomberg LP

        4

        17- CHANGPENG ZHAO

        Net servet:110 milyar dolar

        Şirket: Cryptocurrency exchange

        5

        16- CARLOS SLIM HELU & FAMILY

        Net servet:125 milyar dolar

        Şirket: Telecom

        6

        15- STEVE BALLMER

        Net servet:126 milyar dolar

        Şirket: Microsoft

        7

        14- ALICE WALTON

        Net servet:134 milyar dolar

        Şirket: Walmart

        8

        13- MICHAEL DELL

        Net servet:141 milyar dolar

        Şirket: Dell Technologies

        9

        12- JIM WALTON & FAMILY

        Net servet:143 milyar dolar

        Şirket: Walmart

        10

        11- ROB WALTON & FAMILY

        Net servet:146 milyar dolar

        Şirket: Walmart

        11

        10- AMANCIO ORTEGA

        Net servet:148 milyar dolar

        Şirket: Zara

        12

        9- WARREN BUFFETT

        Net servet:149 milyar dolar

        Şirket: Berkshire Hathaway

        13

        8- JENSEN HUANG

        Net servet:154 milyar dolar

        Şirket: Semiconductors

        14

        7- BERNARD ARNAULT & FAMILY

        Net servet:171 milyar dolar

        Şirket: LVMH

        15

        6- LARRY ELLISON

        Net servet:190 milyar dolar

        Şirket: Oracle

        16

        5- MARK ZUCKERBERG

        Net servet: 222 milyar dolar

        Şirket: Facebook

        17

        4- JEFF BEZOS

        Net servet: 224 milyar dolar

        Şirket: Amazon

        18

        3- SERGEY BRIN

        237 milyar dolarlık servetiyle Google'ın diğer kurucu ortağı Sergey Brin 3. sırada yerini aldı.

        19

        2- LARRY PAGE

        Google'ın kurucu ortağı Larry Page , tahmini 257 milyar dolarlık net servetiyle Musk'ın çok gerisinde 2. sırada yer aldı.

        20

        1- ELON MUSK

        İki yıl üst üste milyarderler listesinin zirvesinde yer alarak, tahmini 839 milyar dolarlık servetiyle kayıtlara geçen en zengin kişi oldu. Tesla'nın ve 2026'da halka arz olmayı hedefleyen SpaceX'in değerindeki artış sayesinde net serveti geçen yıla göre yarım trilyon dolar arttı.

        Musk, 800 milyar dolar sınırını aşan ilk kişi olarak kayıtlara geçti ve dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir. Görsel temsili.

        *Haberin içinde kullanılan görseller ise ajanslarından servis edilmiştir.

