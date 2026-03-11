Forbes'un milyarderler listesi açıklandı: İşte dünyanın en zengin isimleri
Forbes, 40. kez gezegenin en zengin insanlarının bulunduğu Dünyanın Milyarderleri listesini yayınladı.Listeye göre milyarderlerin serveti son bir yılda dikkat çekici biçimde büyüdü. Bu yıl 3 bin 428 kişiyle rekor sayıya ulaşan listede, milyarderlerin toplam serveti 16,1 trilyon dolardan 20,1 trilyon dolara çıktı. Dünya genelinde, 20 kişinin artık 12 haneli serveti bulunuyor. İşte dünyanın en zengin 20 insanı...
20- FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS & FAMILY
Net servet:100 milyar dolar
Şirket: L'Oréal
19- BILL GATES
Net servet:108 milyar dolar
Şirket: Microsoft
18- MICHAEL BLOOMBERG
Net servet:109 milyar dolar
Şirket: Bloomberg LP
17- CHANGPENG ZHAO
Net servet:110 milyar dolar
Şirket: Cryptocurrency exchange
16- CARLOS SLIM HELU & FAMILY
Net servet:125 milyar dolar
Şirket: Telecom
15- STEVE BALLMER
Net servet:126 milyar dolar
Şirket: Microsoft
14- ALICE WALTON
Net servet:134 milyar dolar
Şirket: Walmart
13- MICHAEL DELL
Net servet:141 milyar dolar
Şirket: Dell Technologies
12- JIM WALTON & FAMILY
Net servet:143 milyar dolar
Şirket: Walmart
11- ROB WALTON & FAMILY
Net servet:146 milyar dolar
Şirket: Walmart
10- AMANCIO ORTEGA
Net servet:148 milyar dolar
Şirket: Zara
9- WARREN BUFFETT
Net servet:149 milyar dolar
Şirket: Berkshire Hathaway
8- JENSEN HUANG
Net servet:154 milyar dolar
Şirket: Semiconductors
7- BERNARD ARNAULT & FAMILY
Net servet:171 milyar dolar
Şirket: LVMH
6- LARRY ELLISON
Net servet:190 milyar dolar
Şirket: Oracle
5- MARK ZUCKERBERG
Net servet: 222 milyar dolar
Şirket: Facebook
4- JEFF BEZOS
Net servet: 224 milyar dolar
Şirket: Amazon
3- SERGEY BRIN
237 milyar dolarlık servetiyle Google'ın diğer kurucu ortağı Sergey Brin 3. sırada yerini aldı.
2- LARRY PAGE
Google'ın kurucu ortağı Larry Page , tahmini 257 milyar dolarlık net servetiyle Musk'ın çok gerisinde 2. sırada yer aldı.
1- ELON MUSK
İki yıl üst üste milyarderler listesinin zirvesinde yer alarak, tahmini 839 milyar dolarlık servetiyle kayıtlara geçen en zengin kişi oldu. Tesla'nın ve 2026'da halka arz olmayı hedefleyen SpaceX'in değerindeki artış sayesinde net serveti geçen yıla göre yarım trilyon dolar arttı.
Musk, 800 milyar dolar sınırını aşan ilk kişi olarak kayıtlara geçti ve dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerliyor.
*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir. Görsel temsili.
*Haberin içinde kullanılan görseller ise ajanslarından servis edilmiştir.