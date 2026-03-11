Forbes'un milyarderler listesi açıklandı: İşte dünyanın en zengin isimleri

1- ELON MUSK

İki yıl üst üste milyarderler listesinin zirvesinde yer alarak, tahmini 839 milyar dolarlık servetiyle kayıtlara geçen en zengin kişi oldu. Tesla'nın ve 2026'da halka arz olmayı hedefleyen SpaceX'in değerindeki artış sayesinde net serveti geçen yıla göre yarım trilyon dolar arttı.

Musk, 800 milyar dolar sınırını aşan ilk kişi olarak kayıtlara geçti ve dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerliyor.

