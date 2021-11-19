HABERTURK.COM

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, Avrupa'daki büyümesine Portekiz, İspanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Almanya’daki distribütör atamalarının ardından Fransa ile devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, stratejik bir pazar olarak, Avrupa içinde kilit konuma sahip olan Fransa'da 2022'ye kadar 25 noktada var olmayı planlayan Ford Trucks, lansman sırasında ülkenin en önemli lojistik filolarından biri olan Combronde Groupe şirketine 60 adet Ford Trucks F-MAX teslimatı da gerçekleştirdi.

Ford Trucks’ın Fransa’daki yapılanması için eşit paylara sahip 3 şirketin bir araya gelmesiyle kurulan F-Trucks France'in, Groupe Maurin, Groupe DMD ve Groupe Amplitude gibi şirketlerden oluştuğu kaydedildi.

'PLANLARIMIZDA KİLİT ROLE SAHİP'

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Ford’un kamyon işini küresel çapta temsil ederken, Avrupa’daki stratejik büyüme planlarımıza pandeminin olumsuz etkilerine rağmen hız kesmeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da Avrupa’nın en büyük ağır ticari araç pazarı Almanya’ya adım attık. Şimdi de Ford Trucks’ın büyüme planlarında kilit role sahip, Avrupa’nın 2'inci en büyük ağır ticari pazarı olan Fransa’ya distribütörümüz F-Trucks France ile adım atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Şirketin, global büyümesini 2021 yılı sonunda 45 ülkeye, 2024 yıl sonuna kadar da 55 ülkeye genişletmeyi hedeflediği bilgisi verildi.