Markalar klasmanında son 5 yıldır zirvenin sahibi Mercedes, bu sezonun da favorisi olarak öne çıkıyor. Takımın başarılı pilotu son iki sezonun şampiyonu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise kariyerinde 6'ncı kez zirvede yer almak için piste çıkacak.

Mercedes'e 2017 yılında katılan 29 yaşındaki Fin pilot Valtteri Bottas, bu sezon da Hamilton'ın takım arkadaşı olmayı sürdürecek.

Mercedes'in şampiyonluk yolundaki en güçlü rakibi Ferrari takımında ise kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Alman Sebastian Vettel'in bu sezon yeni bir takım arkadaşı olacak.

Tecrübeli Fin pilot Kimi Raikkonen ile yollarını ayıran Ferrari'de Vettel'in yeni ortağı, F1'e geçen yıl katılan 21 yaşındaki Fransız pilot Charles Leclerc olacak.

FRANSA VE BÜYÜK BRİTANYA BAŞI ÇEKİYOR

Formula 1'de geçen yılki gibi 21 yarışın yapılacağı 2019 sezonunda 3'er pilot ile Fransa ve Büyük Britanya başı çekiyor. Bu ülkeleri, ikişer yarışçıyla Alman ve Fin pilotlar takip ediyor.

Şampiyonada birer de Hollandalı, Meksikalı, Kanadalı, Avustralyalı, İspanyol, Danimarkalı, İtalyan, Rus, Taylandlı ve Polonyalı pilot piste çıkacak.

ALONSO NOKTAYI KOYDU

Kariyerinde iki Formula 1 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Fernando Alonso, geçen sezon aldığı emeklilik kararı nedeniyle bu sezon organizasyonda yer almayacak.

17 yıllık Formula 1 kariyerinde 32 yarış kazanan ve 97 kez de podyuma çıkma başarısını gösteren İspanyol pilot, 2005 ve 2006 yıllarında Renault takımıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Fernando Alonso, kariyerinin son yıllarını McLaren takımında geçirmişti.

YENİ TAKIMLAR VE ORTAKLIKLAR

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda takımlar bazında bazı değişiklikler de yaşandı. Sauber takımı, teknik ve ticari ortaklık anlaşmalarından dolayı 2019 sezonunda "Alfa Romeo" adıyla yarışacak.

Geçen sezon yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle yönetimi el değiştiren Force India takımı ise bu sezondan itibaren Williams takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll'un babası Lawrence Stroll'un da sahipleri arasında bulunduğu konsorsiyum "Racing Point" adıyla yarışlara katılacak.

Red Bull ise 2010-2013 yıllarında üst üste 4 şampiyonluk kazandığı Renault motorları yerine bu sezon Honda motoruyla yarışacak.

BİRÇOK PİLOT TAKIM DEĞİŞTİRDİ

Formula 1'de bu sezon birçok pilot, yaptıkları takım değişiklikleriyle dikkati çekti.

Ferrari'den ayrılan 39 yaşındaki Raikkonen Alfa Romeo'yla, Red Bull'dan ayrılan Avustralyalı Daniel Ricciardo, Renault'la, Willams'tan ayrılan Kanadalı Lance Stroll, Racing Point'le, Renault'tan ayrılan İspanyol Carlos Sainz, McLaren ile bu sezon ter dökecek.

SADECE İKİ TAKIM KADROSU DEĞİŞMEDİ

Yeni sezonda mücadele edecek 10 takımın sadece ikisi, 2018'e başladığı kadrolarıyla piste çıkacak.

Mercedes pilotlarının yanı sıra Haas takımından Romain Grosjean-Kevin Magnussen ikilisi, bu sezon da aynı takım ile pistlerde boy gösterecek.

ÜÇ YENİ PİLOT VAR

Formula 1'de 2019 sezonunda 3 pilot ilk kez piste çıkarken, Formula 1'de daha önce yarışan 3 pilot ise yeniden organizasyona katılacak.

Büyük Britanyalı pilotlardan geçen sezonun F2 şampiyonu 21 yaşındaki George Russell, Williams'ta, 2017 F3 şampiyonu henüz 19 yaşındaki Lando Norris ise McLaren'de ilk F1 deneyimlerini yaşayacak. Taylandlı 22 yaşındaki sürücü Alexander Albon da Toro Rosso takımıyla ilk kez F1'de mücadele edecek.

KUBİCA 8 YIL SONRA YENİDEN YARIŞACAK

Formula 1'e adım attığı 2006'da, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ile neslinin en yetenekli sürücüleri arasında gösterilmesine rağmen 2011'de geçirdiği ralli kazasının ardından yaşadığı ciddi sakatlıkların etkisiyle spor kariyerine ara vermek zorunda kalan Robert Kubica, 8 yıl sonra yeniden F1'de piste çıkacak.

Polonyalı 34 yaşındaki pilot, Williams takımı tarafından verilen ikinci şansı bu sezon iyi kullanarak kariyerinin başarılı günlerine dönmeye çabalayacak.

Daha önce 2014-2017 sezonlarında yarıştığı Formula 1'e bir yıllık aranın ardından yeniden dönen Rus pilot Daniil Kvyat, bu sezon daha önce de görev aldığı Toro Rosso adına yarışacak.

Formula 1'de yedek pilot olarak 2017'de Sauber takımı adına iki yarışa katılan İtalyan pilot Antonio Giovinazzi ise bu sezon Alfa Romeo'da Raikkonen'in yeni takım arkadaşı olacak.

BEŞ PİLOT AYRILDI

Formula 1'de, önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da 10 takım ve 20 pilot mücadele edecek.

Geçen yıl beklentileri karşılayamayan Fransız Esteban Ocon, Belçikalı Stoffel Vandoorne, İsveçli Marcus Ericsson, Yeni Zelandalı Brendon Hartley ve Rus Sergey Sirotkin, Formula 1'den ayrılan pilotlar oldu.

PİLOTLAR VE TAKIMLARI

2019 sezonunda yarışacak takımlar ve pilotları şöyle:

Mercedes: Lewis Hamilton (Büyük Britanya), Valtteri Bottas (Finlandiya)

Ferrari: Sebastian Vettel (Almanya), Charles Leclerc (Fransa)

Red Bull: Max Verstappen (Hollanda), Pierre Gasly (Fransa)

Racing Point: Sergio Perez (Meksika), Lance Stroll (Kanada)

Renault: Daniel Ricciardo (Avustralya), Nico Hulkenberg (Almanya)

McLaren: Carlos Sainz (İspanya), Lando Norris (Büyük Britanya)

Haas: Romain Grosjean (Fransa), Kevin Magnussen (Danimarka)

Alfa Romeo: Kimi Raikkonen (Finlandiya), Antonio Giovinazzi (İtalya)

Toro Rosso: Daniil Kvyat (Rusya), Alexander Albon (Tayland)

Williams: Robert Kubica (Polonya), George Russell (Büyük Britanya)

Mercedes takımı, otomobil sporlarının zirvesi Formula 1'e, hibrit motorların kullanılmaya başlandığı 2014 sezonundan itibaren damga vurdu. Son 5 yıldır pilotlar ve takımlar klasmanında mutlu sona ulaşan Mercedes'in, rakiplerine ne kadar büyük üstünlük kurduğunu anlamak için Red Bull'un üst üste 4 şampiyonluk yaşadığı 2010'dan 2013'e kadar olan dönemi kıyaslamakta fayda var.

Sebastian Vettel ve Mark Webber'den oluşan kadrosuyla 77 yarışın 41'ini birinci bitiren Red Bull-Renault takımı, yüzde 53 galibiyet oranına sahipti. 99 yarışın 73'ünü kazanan Mercedes ise yüzde 74 galibiyet oranı yakaladı.

1999-2004 döneminde üst üste 6 takımlar şampiyonluğu yaşayan Ferrari'nin dahi 101 yarışın 63'ünü (yüzde 62) kazandığı düşünüldüğünde, Mercedes ile rakipleri arasındaki güç farkı daha iyi anlaşılıyor. Son 5 Formula 1 sezonunda yalnızca iki takım daha yarış kazanabildi. Ferrari 14, Red Bull 12 kez damalı bayrağı ilk sırada gördü.

İspanya'daki Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilen 8 günlük sezon öncesi testleri, Mercedes takımının, aero kurallarının değiştiği 2019'da çıtayı belirleyen aracı üretememiş olabileceğini gösterdi.

Testlerdeki tur zamanları, otomobillerin yakıt yükü, hangi ayarlara sahip olduğu, motorun hangi kapasitede çalıştığı gibi değişkenler bilinmediğinden, ortaya net bir tablo koymasa da takımların ilk yarış öncesindeki durumları hakkında fikir veriyor.

FERRARİ BİR ADIM ÖNDE

Şampiyonluğa 2017 ve 2018'de oldukça yaklaşan ancak sezonun ikinci yarısındaki performansı yüzünden Mercedes'in gerisinde kalan Ferrari, yarış takımının kuruluşunun 90. yılı şerefine SF90 adını verdiği otomobiliyle rakiplerini etkiledi.

Turbodan çıkan iki boruyu (wastegate) birleştirerek geniş çaplı tek boru haline getiren ve diğer motor üreticilerinden farklı olarak ana egzozun üstüne konumlandıran Ferrari, son 3 yıldır olduğu gibi yine sezon öncesi testlerin en hızlı tur zamanını yaptı.

Ferrari, Sebastian Vettel'in en yumuşak hamurlu lastikle elde ettiği 1:16.221'lik derecesiyle, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın geçen yıl İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında kırdığı pist rekoruna (1:16.173) çok yaklaştı.

İtalyan ekibi, daha sert lastiklerle çıkardığı sürelerle 1 dakika 16 saniye barajının altına inebileceğini gösterdi. Vettel, en yumuşak lastikten teoride tur başına 1.2 saniye daha yavaş orta hamurla 1:16.720, yeni takım arkadaşı Charles Laclerc de 1.9 saniye daha yavaş sert hamurla 1:17.253'lük dereceye imza attı.

2007'den bu yana pilotlar, 2008'den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamayan Ferrari, yarış simülasyonlarındaki temposu ve virajlardaki dengesiyle de göz doldurdu.

Ferrari, testler boyunca 997 tur attı ancak dayanıklılık konusunda kafalarda soru işaretleri bıraktı. Takım, jant sorunu nedeniyle Vettel'in yaptığı kazanın yanı sıra, soğutma problemi, elektrik ve egzoz sistemi arızaları yüzünden pisti Mercedes'ten 193 kez az turladı.

MERCEDES SAĞLAM AMA LİDER DEĞİL

Teknik kuralların değiştiği 2017'den sonra önceki 3 sezonun aksine şampiyonluk için daha fazla mücadele etmek zorunda kalan Mercedes, bin 190 turla 2019 testlerinin pistte en uzun kalan takımı oldu.

Mercedes, Lewis Hamilton'ın 1:16.224'lük zamanıyla Ferrari'nin yalnızca 0.003 saniye arkasında gözükse de şampiyonluğa ulaştığı son 5 yıldan farklı olarak ilk kez tek tur performansı dışında yarış temposunda da sıralamanın zirvesinde yer almadı.

Ferrari ile karşılaştırıldığında geleneksel bir ön kanat tasarımı tercih eden Mercedes, testlerin ikinci haftasında yaptığı kapsamlı güncellemelerle de yeni otomobili W10'un konsepti konusunda kafalarının karışık olduğu sinyalini verdi.

Mercedes sürücüleri Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, verdiği demeçlerde Ferrari'nin arkasında olduklarını savundular. Son şampiyon Hamilton, işi ileri götürerek farkın tur başına 0.5 saniye olabileceğini öne sürdü.

RED BULL KAPALI KUTU

Renault ile 12 yıllık işbirliğini noktalayıp Honda motorlarını kullanmaya başlayan Red Bull takımı, yeni pilotu Pierre Gasly'nin yaptığı iki kaza sebebiyle 833 tur atabildi.

En fazla pistte kalan takımlar sıralamasında 8. basamakta yer alan Red Bull, az yakıt ve yumuşak lastikle hızlı turlar atmak yerine, yarış simülasyonu ağırlıklı bir test programı izledi.

McLaren takımıyla kötü geçen sezonları sonrası sağlamlığı sorgulanan Honda motorları, Red Bull'un takım direktörü Christian Horner ve pilotları Max Verstappen ile Pierre Gasly'den övgü aldı.

Pisti, orta lastikle 1:17.715 ile turlayan Gasly, Red Bull RB15'in hamur farkı ortadan kalktığında Mercedes'in çok da uzağında olmadığını gösterdi.

"ORTA SINIF" ARAYI KAPATIYOR

Mercedes, Ferrari ve Red Bull'un çok uzağında olmaları nedeniyle "orta sınıf" adı verilen takımların, değişen aero kuralları sonrası farkı kapatması bekleniyor. Başını Renault ve Haas-Ferrari'nin çektiği takımların testlerdeki performansı da bunu doğrular nitelikteydi.

Daniel Ricciardo'yu transfer eden Renault, 961 tur ve en yumuşak lastikle ulaştığı 1:16.843'lük süreyle her iki alanda da testlerin 3. en iyi takımı oldu.

Testleri 871 turla tamamlayan Haas'ın, en yumuşak hamurdan 1.2 saniye yavaş olan orta lastikle yaptığı 1:17.575'lik tur zamanı da oldukça etkileyiciydi.

Tecrübeli pilot Kimi Raikkonen'i kadrosuna katan ve ismi Sauber'den Alfa Romeo'ya dönüşen İsviçre merkezli takım, cesur tasarımı, özellikle de radikal ön kanat dizaynıyla dikkati çekti.

Williams-Mercedes ise testlerin en zayıf takımı oldu. Otomobilini yetiştiremediği için testlerin ilk 2 günü ve 3. gününün sabah seansını kaçıran Williams, 567 tur atabildi.

SEZON ÖNCESİ TESTLERİNİN İSTATİSTİKLERİ

Takımların en iyi dereceleri (tamamı en yumuşak lastikle):

1. Ferrari (Sebastian Vettel) - 1:16.221

2. Mercedes (Lewis Hamilton) - 1:16.224

3. Renault (Nico Hulkenberg) - 1:16.843

4. Toro Rosso-Honda (Alex Albon) - 1:16.882

5. McLaren-Renault (Carlos Sainz) - 1:16.913

6. Haas-Ferrari (Romain Grosjean) - 1:17.076

7. Red Bull-Honda (Pierre Gasly) - 1:17.091

8. Alfa Romeo-Ferrari (Kimi Raikkonen) - 1:17.239

9. Racing Point-Mercedes (Lance Stroll) - 1:17.556

10. Williams-Mercedes (George Russell) - 1:18.130

Lastik türlerine göre en iyi dereceler:

En yumuşak lastik: Ferrari - 1:16.221

Yumuşak lastik: Mercedes - 1:16.628

Orta lastik: Ferrari - 1:16.720

Sert lastik: Ferrari - 1:17.253

En fazla tur atan takımlar:

1. Mercedes - 1190

2. Ferrari - 997

3. Renault - 961

4. Toro Rosso (Honda) - 935

5. Alfa Romeo (Ferrari) - 922

6. McLaren (Renault) - 874

7. Haas (Ferrari) - 871

8. Red Bull (Honda) - 833

9. Racing Point (Mercedes) - 625

10. Williams (Mercedes) - 567



2019 sezonu, hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot, Alman Michael Schumacher oldu.

Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Michael Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.

Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor.

Schumacher'i, 5'er şampiyonlukla Arjantinli Juan Manuel Fangio ve Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 4'er şampiyonlukla da Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel izliyor.

EN FAZLA BİRİNCİLİK REKORU DA SCHUMACHER'DE

Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor.

Geçen yıl kariyerinin 5. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 73 birincilikle 2. sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 52 kez ilk sırada gören Vettel'i, 51 birincilikle Prost ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

TAKIMLARDA FERRARİ ÖNDE TAKIMLARDA

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'in 8, Lotus'un 7, Mercedes'in 5 ve Red Bull'un 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Son 5 yıldır mutlu sona ulaşan Mercedes, 1999'dan 2004'e kadar üst üste 6 takımlar şampiyonluğuna ulaşan Ferrari'ye ait rekoru egale etmek istiyor.