        Formula 1'de Avustralya GP'de kazanan George Russell

        Formula 1'de Avustralya GP'de kazanan George Russell

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk etabı Avustralya Grand Prix'ini Mercedes'in Büyük Britanya'lı pilotu George Russell kazandı.

        Giriş: 08.03.2026 - 11:12
        İlk etabın galibi George Russell!

        Melbourne kentinde bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 58 tur üzerinden yapıldı.

        Yarışa pole pozisyonundan başlayan Russell, 1 saat 23 dakika 06.801 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk yarışını ilk sırada tamamladı.

        Russell'ın takım arkadaşı İtalyan sürücü Kimi Antonelli, liderin 2.974 saniye gerisinde ikinci, Ferrari takımının Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, Russell'in 15.519 saniye gerisinde üçüncü oldu.

        Aracın kontrolünü kaybederek dördüncü virajda bariyerlere çarpan Oscar Piastri, evindeki Grand Prix öncesi yarış dışı kaldı.

        Sezonun ikinci ayağı Çin Grand Prix'si, 15 Mart Pazar günü koşulacak.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. George Russell (Büyük Britanya): 25

        2. Kimi Antonelli (İtalya): 18

        3. Charles Leclerc (Monako): 15

        4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 12

        5. Lando Norris (Büyük Britanya): 10

        TAKIMLAR

        1. Mercedes: 43

        2. Ferrari: 27

        3. McLaren: 10

        4. Red Bull Racing: 8

        5. Haas F1 Team: 6

