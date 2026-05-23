Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde sprint yarışını George Russell kazandı

        Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde sprint yarışını George Russell kazandı

        Formula 1 Dünya Şampiyonası Kanada Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mercedes takımının Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 21:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanada'da sprint yarışını kazanan Russell!

        Mercedes takımının Britanyalı pilotu George Russell, Formula 1 Dünya Şampiyonası Kanada Grand Prix'sindeki sprint yarışını zirvede tamamladı.

        Montreal kentindeki 4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yarın yapılacak Kanada Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.

        Mercedes iki pilotu George Russell ve Kimi Antonelli'nin araçlarının çarpışmasının da yaşandığı sprint mücadelesinden Russell zaferle ayrıldı.

        Sprint yarışında 28 dakika 50.951 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gören Russell, 8 puanı hanesine yazdırdı.

        McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris, liderin 1.272 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise 1.843 saniye arkasında üçüncü oldu.

        Yarışın startı yarın TSİ 23.00'te verilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Umut Altaş ABD'de böyle yakalandı

        Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        İstanbul'da bayram göçü
        Çene kıran akran şiddeti
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?