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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde zafer Kimi Antonelli'nin!

        Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde zafer Kimi Antonelli'nin!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 20:18 Güncelleme:
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        Monaco'da zafer Antonelli'nin!

        Monaco'nun 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde 78 tur üzerinden yapılan yarışta İtalyan pilot, 2 saat 23 dakika 31.243 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

        19 yaşındaki Antonelli, Monaco Grand Prix'sini kazanan en genç pilot olarak tarihe geçti.

        Ferrari takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, liderden 6.271 saniye farkla ikinci, Red Bull'un Fransız pilotu Isack Hadjar ise liderin 23.394 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

        Formula 1'de sezon, 14 Haziran Pazar günü koşulacak Barcelona Grand Prix'siyle devam edecek.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        - Pilotlar

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        1. Kimi Antonelli (İtalya): 156

        2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 90

        3. George Russell (Büyük Britanya): 88

        4. Charles Leclerc (Monako): 75

        5. Oscar Piastri (Avustralya): 60

        - Takımlar

        1. Mercedes: 244

        2. Ferrari: 165

        3. McLaren: 118

        4. Red Bull: 72

        5. Alpine: 41

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