Formula 1 hangi kanalda? Sorusu merak ediliyor. Formula 1 yarışları tutkunları dünya şampiyonası takvimini araştırıyor. Peki, Formula 1 2021 hangi kanalda? İşte, Formula 1 2021 takvimi...
FORMULA 1 2021 HANGİ KANALDA?
İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 909 metrelik pistte 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, bugün TSİ 15.00'te yapıldı. Yarış ise 18 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Yarış S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak.
F1'in yeni sezonu 23 ayaktan oluşacak. Sezon, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı değişiklik yaşanmazsa 12 Aralık'taki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.
FORMULA 1 2021 TAKVİMİ
18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix
2 Mayıs: Portekiz Grand Prix
9 Mayıs: İspanya Grand Prix
23 Mayıs: Monaco Grand Prix
6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
13 Haziran: Kanada Grand Prix
27 Haziran: Fransa Grand Prix
4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
29 Ağustos: Belçika Grand Prix
5 Eylül: Hollanda Grand Prix
12 Eylül: İtalya Grand Prix
26 Eylül: Rusya Grand Prix
3 Ekim: Singapur Grand Prix
10 Ekim: Japonya Grand Prix
24 Ekim: ABD Grand Prix
31 Ekim: Meksika Grand Prix
7 Kasım: Brezilya Grand Prix
21 Kasım: Avustralya Grand Prix
5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix
12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
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